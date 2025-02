OL - Ligue 1 : Lucas Perri a du boulot

Suite aux matchs du week-end, Lucas Perri est devenu le gardien de Ligue 1 ayant réalisé le plus d’arrêts cette saison. Il en comptabilise 80, soit une moyenne 4 par affiche.

Dimanche, Lucas Perri a passé une soirée difficile du côté du Vélodrome. Le gardien lyonnais a été sollicité très fréquemment, et n’a quasiment pas eu une minute de répit. Face à Marseille (3-2), en première période, il a plutôt bien été protégé par ses coéquipiers, n’ayant que peu d’interventions à effectuer. Le Brésilien devait tout de même rester vigilant, car l’OM a passé une grande partie de ce premier acte dans le camp rhodanien, à essayer de s’approcher de sa surface.

Après la pause, l’OL a eu bien plus d’occasions, mais il a payé cela de l’autre côté du terrain. Il a encaissé trois buts, notamment le premier sur lequel Perri peut mieux intervenir. Pour le reste, le joueur de 27 ans a fait comme il a pu. Parfois abandonné par sa défense, il a tenté d’écoper avec ses parades (78e, 82e et 94e), mais ça n’a pas suffi. Un problème rencontré très régulièrement cette saison.

Un des meilleurs gardiens au pourcentage d'arrêts

Les statistiques sont d’ailleurs très parlantes. Avec 80 arrêts en Ligue 1, le Brésilien est le portier en ayant réalisé le plus de tout le championnat. Il a disputé les 20 matchs de cet exercice 2024-2025, ce qui lui donne une moyenne de 4 sauvetages par sortie. Derrière lui, on retrouve Yahia Fofana (Angers, 79) et Marcin Bulka (Nice, 78).

Malgré ses nombreux arrêts, l’Olympique lyonnais a tout de même déjà concédé 26 réalisations (7e meilleur total). L’ancien de footballeur de Botafogo recense sept "clean-sheets". On peut d’ailleurs ajouter qu’il a stoppé 76,4% des tirs cadrés, le 3e plus haut total des gardiens ayant participé à toutes les affiches. Seuls Lucas Chevalier (Lille, 77%) et Bulka (76,7%) font mieux.