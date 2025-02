Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Depuis le début de l'année, c'est plutôt la grise mine sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Si 2025 a commencé par un succès difficile contre Montpellier (1-0), la suite a été bien plus délicate. L'OL vient d'enchaîner sept rencontres sans succès. Dimanche, Razik Brikh et les consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont de nouveau évoqué une contre-performance rhodanienne. Cette fois-ci, ils sont revenus sur le revers 3 à 2 à Marseille dimanche.

Ils n'étaient pas seuls pour cet opus. En effet, nos invités de l'équipe de France de football police, Michael Goncalves (DTN et sélectionneur) et Fabrice Juarez (entraîneur des gardiens) ont pu présenter leur organisation à la fin de l'émission. Avant cette troisième partie, tout ce petit monde a débriefé la défaite contre l'OM, un résultat logique au vu de la performance lyonnaise.

Retour sur la première de Fonseca

La principale interrogation concernait la première sur le banc de Paulo Fonseca. Le Portugais a eu peu de temps pour préparer ce choc. Il a tenté de mettre en place un schéma défensif, mais sa formation s'est heurtée à ses limites actuelles, notamment sur la gestion des transitions. Il faudra du temps à l'ancien technicien milanais pour mettre en place ses préceptes, et surtout pour aider ses troupes à relever la tête, car le doute s'est immiscé au sein du groupe, cela semble assez clair.

Le sommaire de l'émission du 3 février :

0'10 : début de l'émission

2'33 : OM - OL (3-2) : pauvreté technique/faiblesse défensive

26' : OM - OL (3-2) : Fonseca a-t-il raté sa première ?

43'51 L'équipe de France de police, c'est qui, c'est quoi ?

