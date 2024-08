OL - Mercato : Fulham aurait transmis une offre pour Rayan Cherki

Rayan Cherki (OL) à l’échauffement (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Fulham aurait fait une offre de 14 millions d’euros pour Rayan Cherki. Cependant, le Lyonnais ne serait pas séduit par la destination.

Le mercato de l'Olympique lyonnais pourrait prendre un tournant inattendu avec l’intérêt grandissant de Fulham pour Rayan Cherki. D’après The Athletic, le club londonien a récemment soumis une offre de 12 millions de livres (soit 14 millions d’euros) pour l'international Espoirs. Le Gone est également courtisé par Crystal Palace. Alors que le contrat du milieu offensif avec l'OL arrive à échéance dans un an, les dirigeants rhodaniens ont l'intention de le vendre avant la fermeture du mercato.

Cette offre de Fulham intervient dans un contexte où l’OL cherche désespérément à libérer des fonds après des dépenses importantes en début d'été. Cherki avait notamment suscité l’intérêt du PSG, avant que les Allemands de Dortmund et Leipzig se placent sur les rangs, mais sans aller jusqu'à recruter le Français pour différentes raisons. Les écuries européennes sont à l'affût de cette opportunité de marché, mais ne dégainent pas. Ils savent que l’Olympique lyonnais est dans l'obligation de vendre. Ainsi, les Cottagers espèrent conclure ce transfert au nez et à la barbe de la concurrence, même si le numéro 18 n'est a priori pas entièrement convaincu par cette destination.

Un avenir encore incertain

Malgré l’offre de Fulham, l'avenir du joueur de 20 ans reste incertain. Le médaillé olympique n'est pas totalement séduit par l'idée de rejoindre la formation londonienne. Ce dernier reste attentif aux autres options qui pourraient se présenter d'ici à la fin du mercato. Crystal Palace, bien que toujours intéressé, n’a pas encore présenté de proposition formelle.

Pendant ce temps, l’OL est dans l’attente. Les dirigeants espèrent conclure un accord qui conviendrait à toutes les parties avant la clôture du marché des transferts. Actuellement, le Rhodanien s'entraîne à l'écart du groupe, puisqu'il lui a été signifié à son retour des JO qu'il ne reprendrait pas avec l'effectif de Pierre Sage.