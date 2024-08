Mercato : quel profil au milieu pour l'OL ?

Sur la fin du mercato, l'OL va tenter de faire venir un milieu de terrain supplémentaire. Dans ce secteur de jeu, les besoins sont évidents.

Le 30 août à 23h01 il sera trop tard. Dans moins de dix jours, le mercato prendra fin, et avec lui la possibilité de recruter des renforts supplémentaires. Du renfort, c'est justement ce dont a besoin l'Olympique lyonnais au milieu de terrain. Pas tant quantitativement, puisqu'il dispose de six éléments capables d'évoluer à ces postes, mais surtout qualitativement.

En effet, la déroute rennaise (3-0) lors de la première journée a exposé ce que beaucoup pressentaient avant de commencer la saison. L'entrejeu est le secteur faible de l'OL. Il n'est pas adapté à la volonté de Pierre Sage de maîtriser le rythme de la rencontre et d'imposer un pressing haut et agressif à l'équipe adverse.

Un 8 capable d'apporter de la verticalité

Dans les jours à venir, le club rhodanien va essayer de dénicher la perle rare. Mais sur quel profil doit-il se pencher. "Je pense qu’il faut quelqu’un qui prenne le jeu à son compte, un créateur plus offensif que Nemanja Matić. Parce que le Serbe peut se charger de la première relance, mais il faut un relayeur capable d’amener de la verticalité, a développé notre nouveau constant, Enzo Reale, dans Tant qu'il y aura des Gones. C'est trop scolaire dans le jeu, l’adversaire a juste à coulisser et il ne se passe rien." Un constat partagé par Nicolas Puydebois. "Cette formation a besoin d'un box to box qui est capable de provoquer, de percuter, de se projeter", a-t-il complété.

Une description qui semble en effet coller aux nécessités actuelles de l'Olympique lyonnais, même si une sentinelle pour suppléer Matić pourrait aussi faire du bien. Reste désormais à être en capacité de recruter ce fameux numéro 8.