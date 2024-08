OL - Mercato : Mamadou Sarr en route pour Strasbourg

Obligé de vendre dans ces derniers jours du mercato, l'OL s'apprête à céder l'un de ses grands espoirs. Mamadou Sarr devrait signer pour 10 millions d'euros à Strasbourg.

C'est le risque lorsqu'on se retrouve dos au mur, devoir faire un choix que l'on n'aurait pas forcément accepté dans d'autres circonstances. Alors qu'il peine à trouver des points de chute à ses éléments "indésirables", l'OL voit les autres formations s'intéresser à des garçons qu'il voudrait conserver. Mamadou Sarr par exemple, tenu en haute estime par Pierre Sage et considéré comme un espoir du club au poste de défenseur central, est proche de signer à Strasbourg.

L'OL avait précédemment refusé une offre de Reims

D'après les informations de L'Equipe, l'Olympique lyonnais aurait accepté une offre de 10 millions d'euros de l'écurie alsacienne. Sous contrat jusqu'en 2027, le jeune joueur de 18 ans (il en aura 19 ans le 29 août) avait déjà été courtisé par Reims un peu plus tôt dans l'été, mais les dirigeants rhodaniens avaient fermé la porte. Cette fois-ci, pressés par le temps (le mercato ferme le 30 août), ils ont cédé et validé ce transfert imprévu.

L'international français U19, finaliste de l'Euro de la catégorie et vainqueur de l'Euro U17, s'apprête à parapher un bail de cinq ans, jusqu'en 2029, avec les Strasbourgeois. Prêté six mois à Molenbeek entre janvier et juin 2024, Sarr aura tout juste eu le temps de disputer trois bouts de matchs avec l'OL, dont deux en Ligue 1 et un en Coupe de France. Il a aussi gagné la Coupe Gambardella en 2022 avec le reste de la génération 2005.