OL - Monaco : les Monégasques sur une très bonne dynamique

Maghnes Akliouche face à Nicolas Tagliafico (R) lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Au moment de se déplacer à Décines ce samedi, Monaco va tenter de continuer à surfer sur sa dynamique enclenchée depuis la saison dernière.

La saison passée, l’AS Monaco a terminé deuxième de Ligue 1, lui permettant de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une excellente nouvelle pour les Monégasques qui n’ont plus entendu l’hymne européen depuis la saison 2018-2019. Cette qualification a redonné un coup de boost au projet du club princier qui commençait à s'essouffler. Pourtant, l’exercice précédent n’a pas débuté de la meilleure des manières avec Adi Hütter qui venait remplacer Philippe Clement. Une nouvelle dynamique s’est alors lancée, et l'entraîneur autrichien a su relever le défi qui s’est présenté à lui en finissant dauphin du PSG pour sa première saison sur le Rocher.

Une large victoire face au Barça en amical

Sur l'élan de sa deuxième partie de saison dernière, l’ASM a effectué une préparation en dents de scie. On peut noter des victoires face à Feyenoord (1-3) et contre le Club Bruges (0-2). Seulement, ces deux matchs ont été les seuls succès monégasques avant une autre victoire de prestige. L'équipe a ensuite essuyé des défaites face au Genoa (1-2), au Servette FC (0-1) ou encore contre le BFC Dynamo (4-2), un club régional allemand. Ils se sont également séparés sur des matchs nuls contre les formations joueuses du Cercle Bruges (1-1) ou encore Sturm Graz (2-2). On peut tout de même noter une très large victoire face au FC Barcelone (0-3). Un résultat acquis pour se mettre en confiance une semaine avant la reprise du championnat face à Saint-Étienne.

Un premier match contre un promu qui n’a pas été de tout repos puisque les Stéphanois ont posé quelques soucis aux Monégasques. Néanmoins, les Verts sont repartis bredouille du stade Louis II avec une courte victoire arrachée par Monaco sur une réalisation de Takumi Minamino (1-0). Le club de la Principauté retrouvera donc l’OL ce samedi 24 août à 17 heures pour essayer d'enchaîner et de potentiellement prendre six points d’avance sur son adversaire à l’issue de la soirée.