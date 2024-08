OL : Descamps "fier de rejoindre cette grande famille"

Rémy Descamps, arrivé il y a quelques jours, a rencontré son nouveau public pour la première fois lors de l'entraînement de lundi. Le gardien jouera le rôle de numéro deux de l'OL cette saison.

Il n’a pas fallu de match à domicile pour que Rémy Descamps rencontre déjà son nouveau public. Le gardien d’1m96, arrivé libre cet été à l’OL en provenance du FC Nantes, a paraphé un contrat de trois ans. L’ex-portier nantais a vécu ces derniers jours ses premiers entraînements sous la bannière lyonnaise, et en particulier un lundi dernier. La séance collective était ouverte au public et l’ancien Canaris a remercié “tous les supporters pour l'accueil chaleureux et les encouragements !”, via son compte X (ex-Twitter).

En Loire-Atlantique, il n’a pu être que la doublure d’Alban Lafont durant toute la saison dernière. Cependant, il aura remplacé le gardien numéro un à sept reprises, pour douze buts encaissés et un clean sheet. Une prouesse qu’il ne vaudrait certainement pas reproduire sous les couleurs de son nouveau club. Pour lui, c'est une “fierté de rejoindre cette grande famille”. Avec des exigences plus élevées qu’à Nantes, Descamps devra hausser son niveau s’il veut au moins garder sa place de numéro deux derrière Lucas Perri.

Destiné à être la doublure de Perri

Ce qui est sûr, c'est qu’il contemplera le plus souvent le stade depuis le banc. Cette arrivée de Rémy Descamps serait un transfert plus politique que réellement sportif. Ce recrutement pousse clairement Anthony Lopes vers la sortie, en le reléguant troisième gardien. Avec son salaire XXL, l’OL ne peut pas se permettre de garder le Lusitanien comme numéro deux. Contrairement au natif de Marcq-en-Barœul qui ne pèse pas lourd dans la masse salariale du club. Ce dernier a quand même doublé son salaire, passant de 20 000 à 40 000 euros par mois. Loin, très loin de celui d’Anthony Lopes.