OL - Mercato : Rémy Descamps (ex-Nantes) officiellement Lyonnais

L'OL a annoncé l'arrivée de Rémy Descamps ce vendredi. Le gardien de but, libre de tout contrat, s'est engagé pour trois ans.

L'Olympique lyonnais a officialisé ce vendredi la signature de Rémy Descamps en tant que nouveau gardien de but du club. L'ancien portier du FC Nantes a paraphé un contrat de trois ans. Formé au PSG et maintenant âgé de 28 ans, le géant d'1m96 arrive avec une petite expérience en Ligue 1. Il a été un solide second d’Alban Lafont en Loire-Atlantique. La saison dernière, Rémy Descamps aura gardé les cages des Canaris durant six matchs, pour un clean sheet et onze buts encaissés.

Un gardien grand de taille

Ce recrutement s'inscrit dans la volonté du club de laisser Lucas Perri titulaire autant que possible. Une recrue qui mettra le gardien brésilien dans les meilleures conditions afin qu’il performe. Ainsi, cette signature pousse clairement Anthony Lopes vers la sortie et va même sûrement le faire intégrer le loft.

Une opportunité de marché

L’OL, en manque crucial d’argent pour recruter, a saisi une bonne opportunité de marché en signant Rémy Descamps. Sans contrat depuis son départ du FC Nantes, l’ex-Canari m ne coûtera presque rien au vu de son bas salaire lié à son statut dans l’équipe. Le natif de Marcq-en-Barœul a été repéré pour ses qualités de gardien fiable et sa taille (1m96) similaire à celle de Perri. Un profil semblable à celui du portier de la Seleção. Cette arrivée intervient après plusieurs semaines de négociations, et le joueur est désormais prêt à rejoindre ses nouveaux coéquipiers sous les ordres de Pierre Sage.