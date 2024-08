OL - Monaco : Lacazette se dit "prêt à jouer"

Deux semaines après avoir perdu (5-3) la finale des JO contre l’Espagne avec l'équipe de France, Lacazette se sent déjà prêt à refouler les terrains. L'occasion se présentera ce samedi à 17h contre Monaco.

Revenu après trois semaines de compétition intense aux JO de Paris 2024, on pourrait s’interroger sur l’état de forme d’Alexandre Lacazette. Pour son retour entre Rhône et Saône, le capitaine de l’OL a tenu à rassurer concernant sa santé mentale et physique, lors d’une interview réalisée par OL Play. Le buteur est revenu à l'entraînement ce lundi alors que ses coéquipiers étaient déjà au four et au moulin depuis mi-juillet. Cependant, le “Général” considère que ces Jeux lui ont permis de faire “une bonne préparation avec l’équipe de France” avant la reprise du championnat. Après le tournoi olympique, le numéro 10 a profité de “quelques jours de repos supplémentaires” car il était “fatigué après la compétition, surtout mentalement”.

Déjà disponible contre Monaco ?

La disponibilité d'Alexandre Lacazette contre l’AS Monaco n’est pas si évidente que cela, même si le capitaine olympique des Bleus se voulait rassurant. “Cela se fera en fonction de mes sensations”, a-t-il ajouté. Mais le joueur de 33 ans n’a qu’une envie, c’est d’aider son équipe à glaner sa première victoire cette saison. Il aura certainement l’occasion de le faire ce samedi à 17h face aux Monégasques. L'attaquant a même évoqué une possible association avec Georges Mikautadze “peut-être dès samedi, mais ce sera au coach de décider”, a déclaré le Gone. Le meilleur buteur de l’OL l’année dernière se sent “prêt à jouer, je me sens bien et je me suis bien entretenu pendant la semaine de repos”. De bon augure afin de tenir, à minima, sa place dans le groupe.