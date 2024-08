OL Académie : la France U16 victorieuse des U17

L’équipe de France U16 a battu (1-0), jeudi, les U17 dans une rencontre amicale. Seuls deux des quatre joueurs de l’OL ont disputé le match.

Pour ce premier rassemblement des jeunes classes de l’équipe de France, un match amical a été organisé entre les U16 et les U17. Parmi ces équipes, deux Lyonnais composent la plus jeune sélection et deux autres la plus âgée. Ainsi, Adil Hamdani et Konan Doganay, le capitaine, ont été appelés à jouer par José Alcocer, coach des U16. Ils ont respectivement joué 30 et 40 minutes durant ce duel. Néanmoins, Axel Barreau et Rémi Himbert n’ont pas disputé la moindre minute sous les ordres de Lionel Rouxel, entraîneur des U17. On pouvait s’attendre à ce que les aînés sortent victorieux, mais ce sont bien les benjamins qui ont su l’emporter (1-0).

Une reprise du championnat prévue ce week-end

Une fin de stage qui s’est terminée avec ce succès des U16 de l’équipe de France sur les U17. Ainsi, les quatre Gones ont déjà dû quitter Clairefontaine ce jeudi pour retourner dans le Rhône. La reprise du train-train quotidien s’effectuera dès ce week-end pour les deux catégories. Les hommes d’Amaury Barlet recevront l’ASPTT Marseille samedi à 14h. Le lendemain, dimanche, à 15h, Jordan Gonzalez et ses protégés défieront Clermont à Meyzieu.