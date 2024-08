OL : Adil Hamdani avec Konan Doganay en équipe de France U16

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ils seront finalement deux Lyonnais avec l’équipe de France U16. En plus de Konan Doganay, appelé dans la première liste, Adil Hamdani intègre lui aussi le groupe.

José Alcocer a réuni ses troupes lundi dans le domaine de Clairefontaine. Le sélectionneur de l’équipe de France U16 a appelé 32 joueurs pour le premier rassemblement de la saison. Une liste annoncée mardi 13 août, mais qui a bougé ces dernières heures, à l’approche du grand rendez-vous de la rentrée. Initialement, seul Konan Doganay était concerné du côté de l’OL.

Deux matchs au programme

Mais le jeune milieu de terrain sera finalement accompagné par un coéquipier à l’Olympique lyonnais, en l’occurrence Adil Hamdani. Le footballeur de 15 ans, au profil plus offensif, a également été convoqué avec les Bleuets afin de pallier un forfait. Les deux Rhodaniens seront occupés avec leur sélection jusqu’au jeudi 22 août et reviendront juste à temps pour commencer le championnat avec les U17 d’Amaury Barlet samedi à domicile face à l’ASPTT Marseille.

Sur ces quatre jours de stage, les Français joueront deux rencontres, la première mercredi contre les U17 du Havre à 15h30. La seconde affiche consistera en une opposition face à l’équipe de France U17 le jeudi matin à 10h30. Doganay et Hamdani retrouveront à cette occasion Axel Barreau et Rémy Himbert, retenus eux avec les plus grands.