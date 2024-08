OL Académie : Kenan Doganay intègre l’équipe de France U16

Attendu chez les U17 de l'OL cette saison, Kenan Doganay va faire ses débuts en équipe de France U16. Le jeune joueur a été convoqué pour un stage dans les prochains jours.

Déjà un pilier de la sélection de l’équipe de France U15, Kenan Doganay grimpe à l'échelon supérieur et fera ses débuts en U16. Le défenseur va ainsi participer à son premier rassemblement de la saison. Celui-ci interviendra entre le 19 et le 22 août. Durant ce regroupement, les jeunes Bleuets vont disputer des matchs face au Havre U17 et l’équipe de France U17 d'Alex Barreau et Rémi Himbert. Une façon de préparer ces jeunes joueurs aux matchs internationaux qui vont avoir lieu cette saison.

Le tournoi international U16 remporté

En mai dernier, les U16 de l'OL U16 avec Kenan Doganay en son sein ont participé à un tournoi situé en Guadeloupe. Cette compétition a réuni neuf sélections internationales comme l’Ajax d’Amsterdam, Fluminense, Monaco ou encore l’OL et sept sélections guadeloupéennes. Les Lyonnais ont su se hisser jusqu’en finale et ainsi affronter l’Inter Miami. Le match s’est achevé sur le score d’un but à zéro. L’unique buteur de la rencontre n’était autre que Kenan Doganay, le défenseur. Un tournoi international de jeunes gagné qui montre l’excellence de la formation lyonnaise. Et le jeune Doganay (15 ans) en est le parfait exemple. Il s'apprête maintenant à reprendre le championnat U17 avec son club fin août. Un jeune défenseur prometteur qui s'impose dans toutes ses équipes.