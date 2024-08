Bruno Guimaraes n'oublie pas l'OL même à la pêche

Bruno Guimarães (Photo by SCOTT HEPPELL / AFP)

Parti de l’OL à l’hiver 2022, Bruno Guimaraes n’oublie pas son ancien club. Le Brésilien s’est affiché avec une casquette du club lyonnais sur la tête lors d'une sortie à la pêche.

Arrivé à l’OL contre 20 millions d’euros, Bruno Guimaraes aura fait les beaux jours du club lyonnais. Il aura confirmé les espoirs placés en lui lors du tournoi du Final 8 à Lisbonne où l'OL avait atteint la demi-finale. Technique et agressif, il fait aujourd’hui partie des meilleurs milieux de terrain du monde. L’OL l’aura fait grandir et ça, il ne l’oublie pas. Il n’oublie pas également tout l’amour que les supporters lui ont donné durant son passage dans le Rhône. Il était grandement apprécié des fans lyonnais pour son caractère et sa constante habitude à mouiller le maillot à chaque match.

Depuis son départ de l’OL vers Newcastle, Guimaraes a souvent eu des mots sympathiques envers son ancien club notamment quand Lucas Paqueta était encore au club. Le Brésilien l’a encore démontré ce lundi 12 août, où il se filmait en train de pêcher dans une rivière de Newcastle avec une casquette de l’OL sur la tête. Une façon de montrer son attachement au club et aux supporters qui lui ont tant apporté.