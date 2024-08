Dimanche, Mikautadze, Abner et Niakhaté ont fait leurs débuts avec l'OL. Avec ces trois nouveaux, le club lyonnais a désormais vu 591 joueurs évoluer sous ses couleurs.

Des nouveaux visages ont découvert la Ligue 1 pour certains, comme Abner, et redécouvert cette dernière pour Mikautadze et Niakhaté. Une première difficile pour le Sénégalais qui a porté le maillot lyonnais pour la première fois en match officiel. Auteur d’un mauvais match, il a même offert un but à Gouiri. L’ancien Lyonnais ne s’attendait pas à autant de générosité de la part de son club formateur. Le Géorgien et le Brésilien, quant à eux, ont réalisé des prestations honorables, mais ce n’est pas suffisant à ce niveau.

Jusqu’à son penalty manqué, Mikautadze avait fait un match plutôt honnête, avec une certaine envie, mais insuffisante pour se montrer. En revanche, Abner a été intéressant sur son couloir gauche, avec ses montées récurrentes et ses quelques interventions défensives. Cependant, il n’aura pas su faire oublier Tagliafico défensivement, avec plusieurs attaques rennaises passant sur le flanc gauche. Des premières compliquées, mais qui resteront néanmoins gravées dans la pierre.

Désormais inscrits dans l’histoire du club

À l’occasion de la rencontre entre l'OL et Rennes dimanche dernier, le club a vu accueillir trois nouveaux noms dans ses rangs. Ainsi, Mikautadze, Abner et Niakhaté ont pu rejoindre le cercle des joueurs ayant porté le maillot lyonnais en compétition officielle. Ce nombre s’élève désormais à 591. Leurs noms seront à présent liés à vie à l’histoire du club lyonnais, quoi qu’il en coûte. Espérons maintenant que leur première ne ressemble pas aux suivantes.