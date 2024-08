Mercato : Everton a aussi tenté de soutirer Caqueret à l’OL

Face à la volonté de l’OL de se séparer de certains éléments, Everton a tenté sa chance. Si Orel Mangala a accepté de rejoindre les Toffees, Maxence Caqueret a lui décliné l’offre.

Il fait partie des joueurs dont la valeur marchande aurait permis à l'OL de rentrer dans les clous financiers cet été. Comme Rayan Cherki, Maxence Caqueret donnait l'impression d'avoir fait le tour du propriétaire dans son club formateur. Avec un contrat jusqu'en 2026, il y avait moins le feu au lac pour le milieu relayeur que pour le meneur, mais une porte de sortie était espérée pour Caqueret. À 48h de la fin du mercato, le natif de Vénissieux est pourtant bien toujours à l'OL. S'il semble faire partie de ces joueurs dont le mercato a un impact sur les performances ces dernières semaines, Maxence Caqueret n'aurait malgré tout pas les offres qu'il aurait certainement attendues en changeant d'agent durant l'été.

Un départ repoussé ?

Il y a eu un intérêt du Bayer Leverkusen au tout début de l'été, mais ce ne fut pas allé plus loin avec le champion d'Allemagne. Depuis ? L'OL et le joueur attendent que le téléphone sonne avec une offre qui satisferait tout le monde. Le temps presse, même si autour du club, on estime qu'il reste la possibilité du mercato d'hiver pour voir l'ancien Espoir mettre les voiles. En tout cas, ce ne sera pas à Everton, qui devrait bientôt appartenir à John Textor. Si les Toffees sont en passe de finaliser le prêt d'Orel Mangala, ils auraient également tenté leur chance pour Maxence Caqueret d'après RMC Sport. Seulement, le milieu de 24 ans n'aurait pas répondu favorablement à ces avances de Premier League.