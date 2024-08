OL - Mercato : Sage livre les bons points sur l'arrivée de Tessmann

Ce mercredi matin, Tanner Tessmann a participé à la séance d’entraînement avec le groupe de l’OL. Le milieu arrive comme doublure de Nemanja Matic même si l’Américain peut apporter d’autres choses sur le terrain.

Il restera à jamais comme le premier joueur américain à porter le maillot de l’OL. En signant mardi jusqu’en 2029, Tanner Tessmann est déjà entré dans l’histoire du club lyonnais. Toutefois, c’est bien sur le terrain que le milieu souhaite écrire sa légende et pourquoi pas aider l’OL à retrouver les sommets. En attendant de savoir ce que réservera l’aventure, Tessmann commence à s’acclimater à son nouvel environnement. Ce mercredi, l’ancien de Venise était déjà sur le pont pour participer à la séance du jour sous les ordres de Pierre Sage.

Déniché par la cellule scouting du club, Tanner Tessmann va renforcer un milieu critiqué depuis plusieurs semaines et combler un manque si l’on en croit son coach. "Il a le courage de jouer, il demande souvent la balle, même sous pression. Il va nous apporter des solutions sur la durée et dans l’enchaînement de nos matchs." Ayant fustigé cette difficulté à ressortir le ballon contre Monaco, Pierre Sage a donc sur le papier un joueur capable de le faire, et des deux pieds.

"Capable de marquer de loin, ça nous offrira d'autres solutions"

S’il n’a finalement qu’une grande expérience en Serie B, Tanner Tessmann va pouvoir profiter du calendrier chargé qui attend l’OL pour s’acclimater et monter en puissance. À 22 ans, il représente l’avenir et une doublure pour Nemanja Matic, avec qui le profil colle. "Il ressemble à Matic, il apporte beaucoup de liant entre les lignes. On sent qu’il a une réelle capacité à jouer avec les autres." Toutefois, l’Américain n’est pas un copier-coller du Serbe et a des atouts à revendre. Quand l’OL est déficient sur coups de pieds arrêtés, Tessmann pourrait bien apporter une plus-value, lui qui est "aussi capable de marquer, notamment sur des frappes de loin, ce qui nous offrira d’autres solutions".