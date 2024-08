Mercato : Mangala (OL) passe sa visite médicale avec Everton

Face à l’intérêt de la Fiorentina, Orel Mangala a longuement hésité. Finalement, le milieu belge va bien quitter l’OL pour Everton. Il passe ce vendredi matin sa visite médicale avec les Toffees.

L’affaire a bien failli capoter, mais Orel Mangala deviendra bien un joueur d’Everton, si tout se passe bien durant la visite médicale et que tous les documents arrivent en temps et en heures. Ayant pris un avion direction Liverpool jeudi soir, le Belge a débuté sa visite médicale ce vendredi matin avec les Toffees. Il retrouvera ainsi Jake O’Brien pour cette saison 2024-2025 sous la forme d’un prêt. Ce dernier ne devrait pas être accompagné d’une option d’achat comme avancé au début des négociations entre les deux clubs, mais bien d’un retour à l’OL à l’issue de la saison. Aura-t-il retrouvé la confiance qu’il avait perdue ces derniers mois ? Au sein du club lyonnais, on l’espère afin de rentabiliser pourquoi pas une vente l’été prochain.

Les Toffees sont derniers de Premier League

Après seulement treize matchs joués avec l’OL (2 buts), Orel Mangala va donc retrouver la Premier League. Si la Fiorentina a bien tenté de dérouter le Belge vers l’Italie, Everton a finalement eu gain de cause, John Textor ayant choisi d’honorer sa parole envers les dirigeants anglais selon certaines sources outre-Manche. Au sein du second club de Liverpool, Orel Mangala ne va pas forcément trouver une situation plus réjouissante qu’à l’OL. En attendant que Textor rachète le club, les Toffees pointent actuellement à la dernière place avec deux défaites en deux journées.