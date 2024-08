En ce vendredi 30 août, l’OL est déjà face à un premier tournant dans sa saison. Sur fond de troisième match de Ligue 1 couperet face à Strasbourg, le club doit aussi finaliser le visage du groupe de Pierre Sage pour les six prochains mois.

On dit souvent que le dernier jour du mercato est le jour le plus long. Cet été, cela est plus que jamais vrai, notamment à l’OL. La journée va s’étirer jusqu’à tard dans la soirée avec un marché des transferts qui ferme ses portes à 23h. Seulement, ce ne sera pas la seule préoccupation de la direction sportive lyonnaise et de Pierre Sage en ce jour. Non, comme il l’a confié mercredi en conférence, l’entraîneur va devoir jongler pendant toute la journée avec les aléas de ce mercato qui pourrait bien perturber la préparation et l’avant-match contre Strasbourg. Car oui, l’OL dispute dans le même temps son troisième match de la saison en Ligue 1 et comme sur le mercato, il y a urgence. Entre tirage au sort de la Ligue Europa, fin du mercato et réception de Strasbourg, l’OL se retrouve déjà face au premier tournant de sa saison, à la veille de deux semaines de trêve internationale.

Un destin européen bientôt connu

Prenons les choses dans l’ordre avec le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa qui aura lieu à 13h. Après deux ans d’absence, la formation rhodanienne est de retour en Europe et c’est forcément une bonne nouvelle. Placée dans le chapeau 2, elle va pouvoir expérimenter la nouvelle formule souhaitée par l’UEFA pour ses coupes européennes. On l’a vu jeudi avec la Ligue des champions, ce nouveau format peut offrir du lourd à l’OL avec huit matchs à la clé. Quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Dans le scénario du pire, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourraient tomber sur Manchester United, Tottenham, la Real Sociedad, l’Olympiakos, Galatasaray, le Dynamo Kiev, l’Athletic Bilbao et Anderlecht.

Des beaux matchs en perspective avec le retour des déplacements européens pour les supporters, mais qui poseraient également la question de la qualité de l’effectif de Pierre Sage pour répondre à cette adversité. Présent à Monaco pour le tirage, David Friio, qui sera aux côtés de Laurent Prud’homme, risque d’avoir les yeux rivés sur le tirage, un téléphone à la main ou à l’oreille pour finaliser les derniers renforts et départs à l’OL cet été.

Une fin de mercato brûlante

Il a beau avoir ouvert il y a plus de deux mois, c’est bien dans cette ultime ligne droite que les choses vont se décanter pour l’OL. Quand Pierre Sage assure ne pas vraiment savoir quel sera son groupe contre Strasbourg, difficile de lui donner vraiment tort. La seule chose certaine est qu’au niveau des nouveaux renforts, l’entraîneur ne pourra compter que sur Tanner Tessmann contre Strasbourg. Aucune autre arrivée n’a été conclue depuis et les joueurs susceptibles d’arriver comme Wilfried Zaha ne seront pas qualifiés. Mais c’est plutôt dans le sens des départs que Sage va devoir gérer et s’appuyer sur un groupe très certainement élargi pour survivre à cette journée.

Adryelson, considéré comme le numéro 3 en défense centrale après le départ de Mamadou Sarr, devrait finalement rejoindre en prêt Botafogo. Pour compenser ce départ, Omari (Rennes) devrait débarquer en prêt. Les cas Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Rayan Cherki n’ont toujours pas été réglés alors qu’il ne reste qu’un peu plus d’une demi-journée pour trouver une solution si départ dans un club du Top 5 européen. Est-ce que cela va se décanter avant 23h ? Difficile à dire, mais le visage lyonnais est encore loin d’être fixe dans cette dernière journée de mercato.

Strasbourg, une réception à ne pas manquer

Si l’avenir du club et du groupe lyonnais se joue en coulisses, il se jouera encore un peu plus sur le terrain ce vendredi soir (20h45) à Décines. Après deux défaites en deux matchs, l’OL n’a pas d’autres choix contre Strasbourg. Une victoire est obligatoire pour lancer cette saison qui est en train de prendre un air de déjà-vu. Face à une formation alsacienne qui joue à mille à l’heure, les coéquipiers de Nemanja Matic vont devoir monter le curseur au niveau de l’intensité. Ils n’ont pas d’autres choix au risque de subir une nouvelle désillusion.

S’ils ont répondu présents la saison dernière et encore lors des deux réceptions, les supporters ne devraient pas faire preuve de patience cette fois et devraient montrer leur mécontentement en cas de contreperformance. Personne ne l’imagine entre Rhône et Saône, et encore moins Pierre Sage. S’il a des circonstances atténuantes avec ce mercato illisible à l’OL, le technicien se sait attendu. Une partie de son crédit se joue déjà ce vendredi, même si avec deux semaines de trêve internationale, il pourrait en profiter pour travailler plus facilement avec son nouveau groupe à venir. Mais ce break pourrait aussi être très long à vivre si l’OL affiche encore un zéro pointé à 23h…