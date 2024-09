OL - Olympiakos : Niakhaté toujours absent, Benrahma retenu

Malgré les dires de Pierre Sage mercredi, Moussa Niakhaté ne fera pas son retour dans le groupe de l’OL ce jeudi soir (21h). Le défenseur n’est pas encore assez remis. Saïd Benrahma réintègre lui l’effectif après avoir été laissé en tribunes contre l’OM.

Un dernier examen qui n’a pas été concluant. Malgré l’optimisme de Pierre Sage en conférence de presse mercredi après-midi, Moussa Niakhaté ne sera toujours pas de la partie ce jeudi soir (21h) contre l’Olympiakos. Ayant déjà dû faire une croix sur le match entre l’OL et l’OM dimanche dernier, le défenseur ne connaitra pas sa première en Coupe d’Europe pour la première journée de Ligue Europa. L’alerte musculaire ressentie samedi dernier n’a pas été totalement résorbée et c’est donc encore une fois en tribunes que Moussa Niakhaté observera ses coéquipiers affronter le club grec. Avec le déplacement à Toulouse dimanche, il ne reste plus qu’à espérer que le Sénégalais puisse profiter de cette plage de repos pour être entièrement remis sur pied.

Retour de Benrahma dans le groupe

Cette absence est la seule à cause de pépins physiques dans les rangs lyonnais. Comme c’est le cas depuis plusieurs matchs, Pierre Sage peut compter sur un effectif au complet, même si Anthony Lopes et Paul Akouokou présents mercredi à l’entraînement n’ont pas été inscrits sur les listes. Pour cette première journée de Ligue Europa, le choix est plus large et Saïd Benrahma est incorporé dans le groupe après avoir été en tribunes contre l’OM. L’Algérien aurait accusé le coup après être déjà resté sur le banc lors des deux matchs précédents de l’OL.

Le groupe de l'OL : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Omari, Tagliafico - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Nuamah, Orban, Zaha