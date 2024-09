OL - Olympiakos diffusé sur Canal Plus (21h)

Ce jeudi, l’OL affronte l’Olympiakos au Parc OL pour la première journée de Ligue Europa. La rencontre sera diffusée sur Canal Plus à partir de 21h.

Le Parc OL sera loin d’afficher complet ce jeudi soir à Décines. En plus d’un temps qui ne pousse pas à mettre le nez dehors, l’enceinte décinoise fait l’objet d’une sanction de la part de l’UEFA. Suite à des tentatives d’envahissement après West Ham en avril 2022, l’OL avait vu l’instance européenne le sanctionner d’un huis clos partiel avec la fermeture des deux virages. Ce jeudi, la jauge maximale ne sera que de 28 500 spectateurs, même si l’affluence devrait être aux alentours de 25 000. Pour les derniers indécis, la pluie qui s’abat sur le Rhône ce jour ne devrait pas inciter à sauter le pas et à prendre place au Parc OL.

Un trio lyonnais aux manettes

Il reste donc la solution de la diffusion TV et c’est un troisième diffuseur qui pointe le bout de son nez dans cette saison. Diffuseur officiel de la Ligue Europa, Canal Plus va diffuser la rencontre entre l’OL et l’Olympiakos ce jeudi soir (21h) avec un dispositif très lyonnais. Paul Tchoukriel, natif de Lyon et passé par l’Académie, sera aux commentaires assisté par Sidney Govou. En bord de terrain, ce sera la récente transfuge lyonnaise de beIN Sports, Margot Dumont, qui sera chargée des interviews de mi-temps et d’après-match.