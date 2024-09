Suite au regroupement d’OL Fondation et du fonds de dotation sOLidaire sous une même structure, Fondation OL, un nouveau conseil d’administration a vu le jour. Wendie Renard et Sidney Govou rejoignent le board.

En avril dernier, l’OL Groupe est devenu Eagle Football Group suite à la volonté de John Textor de changer de dénomination en vue notamment d’une entrée en bourse du côté de New-York. Ce changement approuvé par l’assemblée générale du groupe en décembre 2023 n’a pas été le seul dans les sphères du club lyonnais. Ces derniers jours, l’OL Fondation a également fait sa mue "afin de répondre aux orientations stratégiques d’Eagle Football Group". Avec le fonds de dotation sOLidaire, l’OL Fondation ne fait plus qu’un et les deux entités sont désormais réunies sous une même structure : Fondation OL, comme indiqué dans un communiqué publié ce mercredi.

Domenech et Prud'homme au conseil d'administration

Ce changement de structure s’est aussi accompagné d’un changement de gouvernance. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière, sera le président de la Fondation et pourra s’appuyer notamment sur Guillaume Naslin du Fondaction du Football, Marie-Laure Wiart DRH d’Eagle Football Group. Mais aussi sur Raymond Domenech et Laurent Prud’homme, DG de l’OL, qui siègeront au conseil d’administration. Ils ne sont pas les seuls nouveaux puisque la Fondation a choisi de faire appel à deux légendes du club, que ce soit chez les garçons ou les féminines. Sidney Govou et Wendie Renard feront également partie du board pour les années à venir.