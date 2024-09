Outre le plan de départs volontaires, Eagle Football Group a admis connaître des "difficultés de trésorerie" ces dernières semaines. Pour y remédier, de l'argent va être remis au pot.

La nouvelle avait déjà fuité en milieu de journée lundi, avant d'être confirmée en début de soirée par un communiqué Eagle Football Group (EFG). Une publication dans laquelle l'entreprise dresse le bilan après le mercato d'été 2024. Parmi les points à retenir, il y a avant tout "les difficultés de trésorerie" rencontrées par EFG ces dernières semaines.

Afin de combler le manque, Eagle Football Holding (EFH), la société mère, s'apprête à apporter 40 millions d'euros à sa filiale sous la forme d'un financement de fonds de roulement. Cela doit perdre à EFG de faire face à ses obligations, en rémunérant notamment les fournisseurs victimes de retard de payement de la part d'Eagle.

Il est aussi question d'un "plan de rationalisation des coûts afin de s'adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1", ce qui conduira à "des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire."

Vente des parts dans Crystal Palace et entrée en bourse

D'autres rentrées d'argent sont attendues avec la vente des parts de John Textor à Crystal Palace, ainsi qu'avec l'introduction à la bourse de New York d'Eagle Football Holding, et non d'Eagle Football Group, vers la fin de l'année 2024. Les capitaux acquis une fois ces actions achevées "devraient servir principalement à l'apport de fonds dans les filiales clubs (dont l'Olympique lyonnais) et à rembourser la dette", est-il précisé. Ce qui ne sera pas de trop puisque qu'avec "la réduction significative des recettes des droits TV nationaux", il faudra trouver de l'argent ailleurs.

Enfin, la société explique qu'elle "n'a pas atteint ses objectifs de vente" lors de la période estivale, essentiellement "en raison de la décision de certains joueurs de rester à l'OL". "Le maintien de ces footballeurs permet au club de garder une position concurrentielle solide pour la saison 2024-2025", est-il précisé, bien que le début de l'exercice ne soit pas franchement en adéquation avec cette phrase.