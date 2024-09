Les joueurs de l'OL à l'entraînement dès lundi

Au lendemain de la défaite contre Marseille, les joueurs lyonnais étaient à l'entraînement lundi pour préparer l'affiche face à l'Olympiakos jeudi.

Le souvenir de l'inconcevable défaite face à Marseille dimanche (2-3) n'était pas encore éteint que les joueurs de l'OL étaient déjà de retour à Décines lundi. Avec l'affiche de jeudi contre l'Olympiakos pour lancer la campagne de Ligue Europa, les hommes de Pierre Sage n'ont pas vraiment le temps de cogiter, ni de couper pendant 24 heures.

Les joueurs peu ou pas utilisés dimanche étaient présents

Une séance néanmoins légère, durant laquelle ceux ayant peu ou pas joué ont pu se dégourdir les jambes. C'est particulièrement le cas de Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Maxence Caqueret, Malick Fofana ou encore Ernest Nuamah. On retrouvait aussi Tanner Tessman, Wilfried Zaha, Warmed Omari, ainsi que Saël Kumbedi, Anthony Lopes, Paul Akouokou, Rémy Descamps, Justin Bengui et Saïd Benrahma. Au menu, séance de conservation et exercices face au but, entre autres.

Les titulaires de dimanches ont eux été préservés, tandis que Moussa Niakhaté s'est testé, lui qui était forfait face à l'OM. La conférence de presse de l'entraîneur lyonnais donnera plus d'indications sur l'état de son groupe, qui devra surtout relever la tête après le difficile résultat du week-end.