Première Ligue : Elisa Daupeux au sifflet d’OL - Strasbourg

Après sa victoire inaugurale à Fleury, l’OL féminin retrouve son public ce vendredi (21h) contre Strasbourg. La rencontre sera arbitrée par Elisa Daupeux.

Une entame de saison réussie. Il y a forcément à redire sur la façon d’aborder les deux débuts de mi-temps et ces deux buts encaissés, mais l’OL féminin n’a pas manqué son entrée dans cet exercice 2024-2025 de Première Ligue. Dans un déplacement jamais facile à Fleury, les joueuses de Joe Montemurro ont fait le travail derrière les doublés de Melchie Dumornay et Lindsey Horan. Faciles vainqueures en Île-de-France malgré les frayeurs de départ, les Fenottes sont deuxièmes du classement derrière le Paris FC qui n’a fait qu’une bouchée de Guingamp dimanche (6-0). Ce vendredi, l’OL aura pour objectif de signer une deuxième victoire de suite et surtout de soigner encore un peu plus le goal-average contre Strasbourg pour remonter sur son trône.

Une première à domicile pour les Fenottes

Initialement prévue au Parc OL, cette affiche contre le club alsacien se jouera finalement au GOLTC à 21h, en raison d’OL - Olympiakos la veille en Ligue Europa. Ce sera l’occasion pour les coéquipières de Christiane Endler de retrouver leur public et de croiser le fer pour la première fois de l’histoire avec Strasbourg. Pour ce premier rendez-vous à la maison, Elisa Daupeux arbitrera la rencontre, assistée par Clémentine Dubreil et Violette Le Chevert.