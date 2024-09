Un arbitre belge aux commandes d'OL - Olympiakos

Pour son entrée en lice en Ligue Europa jeudi face à l'Olympiakos, l'OL va faire connaissance avec Lawrence Visser, arbitre belge.

Grand retour en coupe d'Europe, pour l'OL, deux ans et demi après sa dernière campagne. A cette occasion, il recevra à Décines l'Olympiakos jeudi à 21 heures lors de la première journée de la phase de classement. Une affiche dirigée par un Belge, Lawrence Visser, arbitre de 34 ans.

Ce sera sa première lors d'une rencontre de l'Olympique lyonnais. Il a jusqu'ici officié lors d'une seule partie d'un club français, à savoir Nice en Conference League en 2023. Fort d'une petite expérience déjà, il a connu cinq matchs de Ligue des champions, quatorze de Ligue Europa et quelques confrontations internationales.

Des arbitres belges et un italien à la Var

Dans sa mission, il sera aidé par ses assistants, des compatriotes, Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen. Le quatrième arbitre et remplaçant en cas de besoin sera Simon Bourdeaud'hui. La vidéo revient elle a un duo italiano-belge composé de Daniele Chiffi et Bram Van Driessche.

Rappelons que les hommes de Pierre Sage lanceront le 26 septembre une série de huit rencontres servant à figer une hiérarchie. Ils devront figurer parmi les 24 meilleures équipes, sur 36, pour accéder à la phase suivante. En se qualifiant à l'une des huit premières places, les Rhodaniens éviteront même un barrage, sorte de 16e de finale.