L’OL et Olympiakos se retrouvent dix-neuf ans plus tard

Ce jeudi (21h), l’OL et l’Olympiakos se retrouvent pour leur entrée en Ligue Europa. Les deux clubs ne s’étaient plus affrontés depuis le 1er novembre 2005. C’était en Ligue des champions du côté du Pirée.

Plus de deux ans que les supporters de l’OL attendent ça. Près de 900 jours à espérer pouvoir sentir de nouveau l’odeur des soirées européennes au Parc OL. À la mi-saison dernière, ils pensaient sûrement qu’ils devraient attendre douze mois de plus a minima, puisque le club lyonnais était plus proche de descendre que d’accrocher une place en Coupe d’Europe. L’incroyable remontée a rendu l’impossible possible et ce jeudi (21h), les hommes de Pierre Sage retrouveront la Ligue Europa, à domicile, dans un stade privé de ses virages. Pour lancer cette campagne, l’OL affronte l’Olympiakos, vainqueur de la Ligue Europa Conférence la saison dernière. Un adversaire qu’il ne faudra donc pas prendre à la légère, surtout avec la volonté d’effacer le revers dominical contre l’OM…

Quatre victoires lyonnaises au compteur pour deux défaites

Si les rencontres contre Qarabag, l'Eintracht Francfort et Lugorotes seront une première dans l’histoire du club rhodanien, affronter l’Olympiakos, l’OL connait déjà, même si cela remonte. L’opposition de jeudi soir sera la 7e (quatre victoires et deux défaites) entre les deux clubs, la première à Décines. En effet, il faut remonter à 2005 pour trouver trace d’un dernier duel franco-grec. C’était lors de la phase de groupe de Ligue des champions avec des Lyonnais qui roulaient sur l’Europe. Après une victoire 2-1 à Gerland au match aller, les coéquipiers de Juninho l’avaient emporté 4-1 au Pirée le 1er novembre 2005. Le Brésilien avait été buteur sur coup-franc (41e) pour remettre les deux équipes à égalité. Un doublé de John Carew (44e, 57e) et un but de Mahamadou Diarra (55e) ont ensuite corsé l’addition. Une autre époque...