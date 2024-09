À la recherche d’un stade pour la saison prochaine, l’OL féminin souhaite fidéliser son public pour évoluer devant une affluence plus en adéquation avec le standing de l’équipe. C’est l’objectif affiché par Vincent Ponsot hors du terrain.

Il y avait un peu plus de 1 500 personnes vendredi dernier à Bondoufle pour la reprise de la Première Ligue et la venue de l’OL féminin. Cela a représenté la meilleure affluence de la première journée de championnat, preuve que même la venue des stars lyonnaises contre Fleury (2-6) a du mal à attirer les foules. Ce vendredi (21h), les joueuses de Joe Montemurro retrouvent leur public pour affronter Strasbourg. Si la section féminine espérait pouvoir accueillir du monde avec un match au Parc OL le samedi, la programmation de Canal Plus au vendredi soir a poussé à retrouver le GOLTC et la tribune du terrain Gérard Houllier.

Mille cinq cent spectateurs donc, pas forcément l’affluence rêvée pour Michele Kang qui vise à dépasser la barre des dix mille à chaque match avec un nouveau stade. "Notre premier objectif est de développer notre affluence. Il y a la digitalisation pour attirer de nouvelles personnes, mais il n’y a pas que ça. Il y a les conditions d’accueil. On cherche un stade qui soit adapté à nos besoins, a répété Vincent Ponsot dans une interview à Foot Unis, le syndicat des clubs professionnels. La digitalisation pour le faire savoir vient après, mais on est confiant sur le fait d’y arriver."

Gerland ou Décines comme solution durable ?

Ayant lancé un vaste questionnaire auprès des supporters au moment de sa prise de pouvoir au début de l’année, Michele Kang a rapidement ciblé les interrogations et désirs des fans lyonnais. Mêlant jeunesse, famille et séniors, le public de l’OL féminin est très hétéroclite et il en faut pour tout le monde. Cela ne passe donc pas par le centre d’entraînement actuel, mais bien par un vrai stade pour la patronne et son directeur général. Les discussions pour Gerland ou le Parc OL se poursuivent, même si une décision n'interviendra pas avant quelques mois.