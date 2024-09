Plus de vingt ans après, la perte du titre a encore du mal à passer à Monaco. Avant-centre des Monégasques à l’époque, Shabani Nonda assure que le club de la Principauté était meilleur que l’OL au début du millénaire.

On dit souvent qu’avec le temps, la déception s’estompe. Il semblerait que ce ne soit pas le cas à Monaco ou du moins chez certains anciens joueurs de l’ASM. La bataille entre le club de la Principauté et l’OL fait logiquement remonter des souvenirs du début des années 2000 et de la montée en puissance lyonnaise. Sacré champion de France pour la première fois de son histoire en 2002, l’OL a ensuite enchaîné six titres consécutifs pour devenir une référence en la matière. Seulement, la série aurait pu tourner court dès la saison suivante du premier titre.

Après avoir coiffé sur le fil Lens la saison d’avant, la formation rhodanienne avait acquis le titre avec un point d’avance sur l’AS Monaco. Un scénario qui ne passe toujours pas chez Shabani Nonda. "Dans nos têtes, nous étions, nous aussi, un peu les champions. C’était dur à accepter… D’autant plus que nous avions gagné les deux confrontations directes face à Lyon, s’est remémoré l’attaquant congolais sur le site de la Ligue 1. Mais la défaite à Guingamp nous a fait du mal… Elle avait eu lieu trois jours après la finale de la Coupe de la Ligue gagnée contre Sochaux (4-1). Nous ne l’avions pas vraiment fêtée, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de la savourer."

Beaucoup de mauvais souvenirs pour Monaco

Champion avec finalement un point d’avance sur Monaco, l’OL était devenu la bête noire des Monégasques dans les années 2000. Entre la Coupe de Ligue 2001, le titre de 2003 et de 2004, le club de la Principauté s’est cassé les dents plus d’une fois. Plus de vingt ans après, la pilule n’est toujours pas passée chez Nonda qui "considère que l’AS Monaco était meilleure que l’OL. Que l’on avait un meilleur groupe." Comme le dit l’adage, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui gagnent à la fin…