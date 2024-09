L’Olympiakos affrontera l’OL sans Gelson Martins

Ancien joueur de l’AS Monaco, Gelson Martins ne retrouvera pas le Parc OL ce jeudi (21h). L’ailier portugais s’est blessé au bras et est absent.

C’est un champion d’Europe sortant qui débarque à Décines ce jeudi soir (21h). Vainqueur de la Ligue Europa Conférence la saison dernière, l’Olympiakos arrive avec un statut à assumer et Pierre Sage ne prend pas cet adversaire de façon hautaine, bien au contraire. "C’est toujours valorisant pour un club de gagner une Coupe d’Europe. On va les accueillir avec beaucoup de respect et de vigilance." Le club grec a gardé une grande partie de son ossature avec notamment la présence d’El-Kaabi, pourtant annoncé sur les tablettes de quelques clubs européens… dont l’OL. Toutefois, si le classement en championnat est bien plus reluisant (3e) que celui des Lyonnais (14e), l’Olympiakos n’arrive pas avec le plein de confiance au Parc OL. La faute à un nul et une défaite lors des deux derniers matchs.

Willian va retrouver Matic

Pour ce premier rendez-vous européen de la saison, Jose Luis Mendibillar doit composer avec deux absences. La première concerne un joueur bien connu du championnat de France puisqu’il s’agit de Gelson Martins. Passé pendant de nombreuses années à l’AS Monaco, l’ailier portugais a été touché au bras. Il n’a pas fait le déplacement jusqu’à Lyon avec ses coéquipiers. C’est également le cas de Masouras, touché aux ischios ces derniers temps. En revanche, l'ancien de Chelsea, Willian, est bien de la partie et recroisera la route de son ancien coéquipier chez les Blues, Nemanja Matic.