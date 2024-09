Jimmy Briand (ex-OL) se lance dans le… basket

Retraité des terrains de football depuis deux saisons, Jimmy Briand s’est lancé dans une nouvelle carrière : celle d’un joueur de basket en troisième division.

Il restera comme l’homme qui a crucifié l’AS Saint-Etienne d’un coup de tête dans le temps additionnel à Geoffroy-Guichard. Si la relation entre Jimmy Briand et les supporters de l’OL a d’abord été compliquée en raison de l’inefficacité de l’attaquant, ce dernier s’est offert des applaudissements à vie avec ce but salvateur dans le derby. Désormais retraité des terrains depuis deux et après 102 buts en Ligue 1, Briand a entamé une carrière de coach du côté des Girondins de Bordeaux avec les U18. Toutefois, ce rôle n’est pas le seul qu’il jouera cette saison en Gironde. En effet, l’ancien Lyonnais a pris une licence de basket, comme révélé par Ouest-France.

"Une bonne marge de progression"

Grand fan de NBA et notamment de la génération Bulls et Lakers, Jimmy Briand a sauté le pas en s’engageant avec le club de l’US Bouscat Basketball, qui évolue en troisième division. "J’habite à 50 mètres du gymnase et quand j’ai vu que les infrastructures étaient toutes neuves, je me suis dit que ce club était ce que je cherchais." S’il se "débrouille bien" selon son coach, l’ancien attaquant de l’OL a "une bonne marge de progression" et espère bien faire filoche autant qu’il a trouvé le chemin des filets.