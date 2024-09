L’OL en Coupe d’Europe sans Aulas, une première depuis 1975

Jean-Michel Aulas, président de l’OL pendant 36 ans et 75 titres (crédit : Damien LG / OL)

Ce jeudi, l’OL va disputer sa première rencontre européenne sous la présidence de John Textor. Un rendez-vous qui marque un peu plus la fin de l’ère Aulas au sein du club lyonnais.

C’est le grand jour. Après deux ans d’attente, l’OL retrouve les soirées européennes ce jeudi soir avec la venue de l’Olympiakos à Décines. Cette première journée de Ligue Europa marque également la première sortie du club lyonnais de l’ère John Textor. Le propriétaire américain n’avait pas encore pu goûter à cette atmosphère particulière et sera présent ce jeudi (21h) pour le lancement de la 37e campagne en Europe de son club. Si cet OL - Olympiakos marquera les débuts européens de Textor à la présidence du club, cela marquera du même coup une rupture dans l’histoire lyonnaise.

242 matchs européens pour le président Aulas

Jean-Michel Aulas ne s’assoira pas dans le fauteuil présidentiel et n’échangera pas les fanions avec son homologue grec. Un vrai changement, même si l’ancien président a pris ses distances avec l’OL depuis bientôt un an. Toutefois, ce rendez-vous n’est pas anodin puisqu’il met un terme à 242 matchs de l’OL sur la scène du Vieux Continent avec Jean-Michel Aulas à sa tête. Avant ce jeudi soir, il fallait remonter au 1er octobre 1975 pour voir évoluer l’OL en coupe d’Europe sans son président historique. La formation lyonnaise avait affronté Bruges en Coupe de l’UEFA et s’était fait sortir en 32es malgré une victoire 4-3 à Gerland.