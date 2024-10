En septembre, Bradley Barcola était revenu à Décines avec le maillot bleu. Accueilli par des sifflets, l'attaquant a été soutenu par Jean-Michel Aulas.

Depuis son départ au Paris Saint-Germain à l'été 2023, Bradley Barcola est secoué à chaque retour à Décines par une partie des supporters de l'Olympique lyonnais. Et les rancœurs s'exportent aussi en équipe de France. Au mois de septembre dernier, à l'occasion du duel entre Français et Belges (2-0), l'ailier était entré en jeu à la 67e minute sous les sifflets du Parc OL.

"Il aurait dû rester une ou deux années de plus" à l'OL

Un signe que plus d'un an après son transfert contre 45 millions d'euros, hors bonus, ses anciens fans n'ont pas vraiment oublié cet épisode. Invité à s'exprimer sur la situation du jeune attaquant de 22 ans, et sur son évolution, Jean-Michel Aulas a pris la défense de son ex-protégé sur Sud Radio. "Je pense qu'il aurait dû rester une ou deux années de plus avec nous (l'OL, NDLR. Lors de sa vente, John Textor avait entièrement pris les commandes). C'est un garçon formidable, charmant et un excellent footballeur. Je n’apprécie pas qu’il soit sifflé quand il revient à Lyon avec l’équipe de France. Ce ne sont pas dans mes valeurs. Lorsqu'il revient chez lui, là où il a été formé, il faut le soutenir. Après, lorsqu'il joue avec Paris, c'est autre chose."

Sa prochaine venue dans le Grand Stade n'est pas attendue avant février prochain, pour Olympique lyonnais - PSG. Nous verrons à ce moment-là si les choses ont évolué.