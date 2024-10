OL féminin : un groupe presque au complet face au Paris FC

Comme Joe Montemmuro l'a souligné ce samedi, aucune blessée n'était à déplorer après le succès à Wolfsbourg. L'OL sera donc presque au complet contre le Paris FC dimanche.

Après seulement quelques matchs dans ce début de saison, l'OL féminin a une infirmerie comptant quelques gros noms comme Selma Bacha, Amel Majri, ou encore Laura Benkarth et Inès Benyahia. Avec l'enchaînement des rencontres ces dernières semaines, on pouvait craindre que de nouvelles joueuses soient potentiellement touchées, mais ce n'est pas le cas. Joe Montemurro a assuré ce samedi matin que les éléments présents à Wolfsburg (0-2) jeudi n'avaient déclaré aucun pépin physique.

La composition du groupe pour le voyage sur le terrain du Paris FC dimanche (15 heures) le confirme. Les quatre footballeuses mentionnées plus haut sont absentes, mais pour le reste, l'effectif de 19 Fenottes est au complet. Par rapport au 23 filles parties en Allemagne, et qui poursuivent d'ailleurs leur préparation là-bas, seules les plus jeunes ont été écartées pour le voyage en région parisienne.

Les jeunes non-convoquées après la coupe d'Europe

La gardienne Yasmine Ammar, les défenseures Wassa Sangaré et Kysha Sylla, ainsi que la milieu de terrain Maeline Mendy n'ont pas été convoquées. Les championnes de France en titre aligneront donc du classique pour cet ultime rendez-vous avant la trêve internationale. Et quelle affiche, face à la troisième meilleure formation de l'Hexagone. Un premier test en championnat pour l'Olympique lyonnais, qui doit répondre au PSG, vainqueur vendredi dans la douleur de Fleury et provisoirement unique leader.

Le groupe de l'OL féminin à Fleury : Belhadj, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer