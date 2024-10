Grâce aux premières réalisations d'Alejandro Gomes Rodríguez avec la réserve, les jeunes Lyonnais ont fait plier Espaly samedi (2-0).

Il fallait rebondir après deux revers de rang. Ayant eu le temps de digérer les défaites contre Sunderland (2-0) et Saint-Etienne (1-0), la réserve de l'OL recevait Espaly samedi pour le compte de la sixième de National 3. Face à une formation de milieu de tableau, les hommes de Gueïda Fofana ont plutôt maîtrisé les débats, notamment après la pause, mais pendant longtemps, il a manqué ce quelque chose qui fait basculer les rencontres.

Sekou Lega a pourtant bien eu plusieurs occasions, dont deux importantes aux 9e et 28e minutes. Pour le reste, la première période a été assez équilibrée, mais on a surtout assisté au centre d'entraînement de Décines à un match fermé malgré quelques situations. Les actions les plus franches étaient pour l'Olympique lyonnais, mais en raison des nombreux temps morts, la partie ne s'est jamais vraiment emballée, jusqu'aux dix dernières minutes.

L'OL monte sur le podium

Entré quelques instants plutôt, Alejandro Gomes Rodríguez a profité d'un coup franc remarquablement frappé par Pierre-Antoine Dorival pour enfin battre le portier adversaire en prolongeant le centre de la tête (82e). A dix à partir de la 84e suite à l'exclusion d'un de ses footballeurs pour un très vilain tacle, la formation de Haute-Loire a tout tenté pour revenir, mais s'est fait contrer, encore une fois, par l'international anglais U18. Dans le temps additionnel, il a clôturé la rencontre d'un superbe piqué, marquant ainsi ses deux premiers buts avec le groupe Pro 2.

Au jeu direct pour Espaly, qui a aussi misé sur les coups de pied arrêtés, les Rhodaniens ont répondu par un peu plus de conservation, mais le rendu était poussif car ils ont du mal à apporter du danger devant les cages. Gomes Rodríguez, lui, poursuit sa bonne passe après sa réalisation la semaine dernière en U19. L'avant-centre et ses coéquipiers vont maintenant se tourner vers la préparation du troisième rendez-vous en Premier League International Cup, le 30 octobre face à Middlesbrough. Ils seront au repos le week-end prochain. En attendant, ils grimpent sur le podium de leur groupe de N3, troisièmes, avec douze points.

Le 11 de l'OL réserve : Perera - Barisic (C), Mounsesse, Lomami, Chaïb - Coponat, De Carvalho, Dorival - Garnier, Perret, Lega