Le Havre - OL : compo probable, horaire, diffusion TV

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 8e journée de Ligue 1 entre le Havre et l'OL.

Avant-match

C'est simple, ce sont deux dynamiques opposées qui s'affrontent. Quand Le Havre vient de perdre quatre rencontres de suite en Ligue 1, l'OL a lui glané quatre succès de rang, toutes compétitions confondues. Les hommes de Pierre Sage arrivent donc en confiance en Normandie, et c'est probablement là qu'il faudra être le plus vigilant pour réaliser la passe de cinq. Ils ont en plus l'opportunité de revenir à une longueur de la 6e place s'ils ramènent les trois points. La trêve qui vient de s'écouler a pu permettre de recharger les batteries après un enchaînement de parties avant celle-ci, mais il ne faudrait pas qu'elle ait brisé la spirale positive.

Il y aura un suspendu de chaque côté pour cette affiche, Étienne Youté Kinkoué pour le HAC, Duje Caleta-Car pour l'Olympique lyonnais. En plus de cela, les Rhodaniens devront se passer de Nemanja Matić, mais aussi de Nicolas Tagliafico, annonce L'Equipe. Trop juste physiquement après ses deux sorties avec l'Argentine, le latéral sera remplacé par Abner. Pour le reste, nous devrions avoir du classique, avec les deux hommes en forme en attaque pour épauler Alexandre Lacazette, Malick Fofana et Rayan Cherki. Tanner Tessmann prendrait la place de Matić, et Clinton Mata évoluerait avec Moussa Niakhaté en défense centrale.

À quelle heure se joue Le Havre - OL ?

Le coup d'envoi de cette confrontation de la neuvième journée de Ligue 1 sera donné à 15 heures par Abdelatif Kherradji. Havrais et Lyonnais lanceront ce dimanche de foot en France, avant les rencontres de 17 heures et l'affiche de 21 heures pour clôturer le week-end. Un horaire que les coéquipiers de Lacazette connaissent bien, puisqu'ils avaient déjà joué au même moment face à Toulouse (1-2) et Nantes (2-0), et qu'ils recevront Auxerre la semaine prochaine à la même heure.

Sur quelle chaîne voir Le Havre - OL ?

Comme l'ensemble des matchs de Ligue 1 des Rhodaniens, ou presque, il faudra être abonné à DAZN pour voir l'affiche de ce 20 octobre. Le principal diffuseur du championnat retransmettra ce duel, comme six des sept premiers. Seule la réception de Monaco (0-2) en août a échappé à cette récurrence.

La composition probable de l’OL :

Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tolisso, Tessmann, Veretout - Cherki, Lacazette (C), Fofana