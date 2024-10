Le Havre - OL : le Havrais Étienne Youté Kinkoué sera suspendu

Jeune défenseur de 22 ans, Étienne Youté Kinkoué ne pourra pas disputer le match contre l’OL après la trêve. Il a été exclu le week-end dernier.

Un défenseur central en moins dans chaque équipe. Du côté de l’Olympique lyonnais, Duje Caleta-Car ne sera pas du déplacement au Havre le 20 octobre prochain (15 heures), après la trêve internationale. En effet, le Croate a écopé de trois avertissements sur ce début de saison, et se voit donc infligé un match de suspension. Mais les Normands aussi ont perdu un joueur. Dimanche, Étienne Youté Kinkoué a été expulsé lors de la défaite du HAC à Brest (2-0).

Un carton rouge direct administré par l’arbitre suite à tacle à retardement sur l’ancien Rhodanien Mama Baldé. La commission de discipline se réunira mercredi, et lui infligera a minima une punition d'une rencontre. Le central de 22 ans ne sera pas disponible pour la réception de l’OL comptant pour la huitième journée de championnat. Une mauvaise nouvelle pour l’équipe actuellement 15e de Ligue 1 puisque le footballeur arrivé de l’Olympiakos en janvier 2023 est un titulaire sur le début d’exercice.

Un cas à la Cherki

Il a joué quatre parties sur les sept disputées jusqu’à présent. La raison de son absence, une histoire de contrat, car il a prolongé mi-septembre afin de ne plus être libre à l’issue de la saison. Un cas rappelant celui de Rayan Cherki entre Rhône et Saône. Didier Digard, le coach havrais, devra donc trancher pour trouver l’élément qui épaulera Arouna Sangante et Gautier Lloris dans la charnière à trois. Restant sur quatre revers de suite, Le Havre aimerait bien, malgré cette absence, relever la tête à la maison lors de la réception des Lyonnais.