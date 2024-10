OL - Galatasaray : trois changements dans le 11, retour de Diani

Entre la réception de Montepllier samedi et celle de Galatasaray ce mardi, Joe Montemurro a procédé à trois changements. Ça tourne au milieu et devant.

Première pour l'OL dans le Grand Stade de Décines cette saison. Après le centre d'entraînement puis l'enceinte Marcel-Verchère à Bourg-en-Bresse, les joueuses de Joe Montemurro vont connaître une troisième pelouse en trois réceptions. Ce mardi, à 18h45, les Fenottes entament la phase de groupes de la Ligue des champions avec un duel contre un novice, Galatasaray. Pour ce match en semaine, qui précède un déplacement à Dijon samedi, l'entraîneur rhodanien a procédé à trois changements par rapport au succès face à Montpellier (4-0).

Ils sont à observer au milieu et en attaque. Dans l'entrejeu, Damaris Egurrola cède sa place à sa compatriote, Daniëlle van de Donk, tandis que Dzsenifer Marozsán remplace une autre Allemande, Sara Däbritz. Lindsey Horan en revanche conserve son poste.

L'OL reste en 4-3-3

Devant, Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga ne seront plus accompagnées par Vicki Becho, mais par Kadidiatou Diani. La défense est elle toujours composée des quatre mêmes éléments : Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, la capitaine Wendie Renard et Sofie Svava. Elles doivent protéger Christiane Endler.

Sur le banc, à noter les présences de Sofia Huerta, Amel Majri ou encore Ada Hegerberg. La Norvégienne pourrait faire son retour à la compétition à l'occasion de cette première journée de Ligue des champions.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Svava - Marozsán, van de Donk, Horan - Chawinga, Dumornay, Diani