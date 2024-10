OL - Galatasaray : Ada Hegerberg est de retour

Ada Hegerberg, attaquante de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lors de ce premier match de Ligue des champions contre Galatasaray, l'OL féminin peut compter sur le retour dans le groupe d'Ada Hegerberg.

Après un début de championnat pratiquement parfait, et déjà une première place au classement, l'OL féminin retrouve la Ligue des champions. La réception de Galatasaray (18h45) n'aura pas encore l'odeur des grands rendez-vous, sans offenser les Turques qui vont découvrir la compétition, mais les Fenottes doivent bien entamer le tournoi avant de défier Wolfsburg et la Roma. Pour cela, Joe Montemurro s'appuiera notamment sur le retour d'Ada Hegerberg.

Très attendu, la première apparition de l'attaquante dans le groupe pour cette affiche pourrait être synonyme de retour au jeu pour la Norvégienne. À l'image de Wendie Renard et Amel Majri, revenues ces dernières semaines, l'avant-centre a pris le temps pour parfaire sa préparation et être à 100% au moment d'entamer sa saison. Elle ne devrait pas commencer la rencontre dans la peau d'une titulaire, mais il n'est pas interdit d'espérer la voir rentrer sur la pelouse du Parc OL.

Le Sommer absente, mais bientôt de retour

En revanche, Eugénie Le Sommer n'aura pas cette chance. Déjà absente contre Montpellier le week-end passé (4-0), la Française manquera ce match, victime d'un "petit problème musculaire", comme l'a confié son entraîneur. "Elle sera bientôt de retour avec nous", a-t-il tout de même ajouté.

Au-delà du cas des deux buteuses, Selma Bacha et Inès Benyahia sont toujours à l'infirmerie. Avec un groupe plus élargi en coupe d'Europe (23 éléments autorisés), Montemurro a pu se permettre de convoquer des jeunes joueuses habituées à fréquenter l'effectif professionnel : Féérine Belhadj, Wassa Sangaré, Kysha Sylla et Maeline Mendy. Cette dernière reste d'ailleurs sur deux doublés avec la réserve en D3.

Le groupe de l’OL contre Galatasaray : Belhadj, Benkarth, Endler - Sangaré, Sylla, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk, Mendy - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg