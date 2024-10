L'OL s'en va au Havre pour poursuivre sa marche en avant

Deux semaines après son dernier match, l'OL se déplace au Havre ce dimanche (15 heures). La mission des Lyonnais, continuer sur leur bonne lancée d'avant la trêve afin de poursuivre la remontée au classement.

Il faut parfois un petit grain de sable pour enrayer une bonne dynamique. Pour l'OL, il faut espérer que la trêve internationale ne soit pas ce petit quelque chose qui vienne arrêter la spirale positive. Réponse ce dimanche aux alentours de 17 heures, après la 8e journée de Ligue 1, qui le verra défier Le Havre en Normandie. Après quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues, les Rhodaniens se sont relancés, mais ils ne peuvent pas s'offrir le luxe de s'arrêter en si bon chemin.

La dernière performance à domicile face à Nantes (2-0) reste la plus maîtrisée de la saison jusqu'ici, et il serait franchement dommage qu'elle ne trouve pas d'écho ce 20 octobre au stade Océane. D'autant plus que leurs hôtes du jour ne sont pas vraiment dans une bonne passe. Ils viennent d'enchaîner quatre défaites de rang, et pointent au 15e échelon du classement.

Comment l'OL a-t-il digéré cette trêve ?

Néanmoins, Malick Fofana reste prudent. "On ne sait jamais ce qui peut se passer en football, donc à nous d'être focus, car on doit faire une bonne prestation", a mis en garde l'ailier belge. Et il n'a peut-être pas tort, puisque ce ne sont jamais les duels les plus simples à gérer. Encore plus après une coupure de quinze jours qui n'a pas permis d'enchaîner.

Pierre Sage ne voit lui pas cette pause comme une mauvaise chose. "Pas du tout. Elle nous a permis de récupérer, et que certains joueurs puissent représenter leur nation brillamment. Cela donne beaucoup d'énergie positive, a affirmé l'entraîneur de 45 ans. Nous avons préparé la partie avec ceux présents. Pour les internationaux qui arrivent au compte-gouttes, ils viennent se greffer de manière à ce qu'on soit le plus compétitifs possible."

L'atmosphère autour de l'équipe s'est apaisée

Il est vrai que les derniers résultats ont apaisé l'atmosphère à Décines, et qu'un style semble enfin se dégager de ce groupe. Le coach a trouvé ses hommes de base, et on voit désormais bien plus clair dans ce qu'il souhaite mettre en place. Et justement, il faut espérer que la plage internationale n'ait pas altéré cela, même si en théorie, elle laisse du temps pour peaufiner ses stratégies.

En tout cas, ce n'est visiblement pas le cas ici, à en croire le technicien jurassien. "On a un peu plus de points, on a aussi remporté deux rencontres de coupe d'Europe, et plus de joueurs sont partis en sélection. Mais la précédente trêve était arrivée après Strasbourg (4-3), qui nous avait déjà donné beaucoup d'énergie. Elle s'était très bien passée, et je pense qu'on est dans cette lignée-là, a-t-il assuré. Cette affiche était pour moi le tournant de la saison, et pour l'instant, on maintient la joie, le jeu et tout ce qui découle de cette première victoire."

Si tout va bien à l'OL, il est possible qu'il parvienne à entretenir sa série, en la poussant encore un peu plus loin, pourquoi pas face à Besiktas jeudi, ou encore Auxerre dimanche prochain. Des adversaires là aussi sur le papier à sa portée. Mais avant d'y songer, il convient de valider la première étape havraise. "On veut remporter tous les matchs. Mais avant de penser aux confrontations à venir, on est concentrés sur le Havre, a souligné Fofana. On veut gagner dimanche, c'est l'objectif, et après, on verra."

Montrer que l'OL peut gérer ce type de match

Chaque chose en son temps en effet, et pour déjà venir à bout d'une opposition jamais évidente à manœuvrer, surtout à domicile, Pierre Sage a repéré des failles à exploiter. "Je me suis surtout attelé à essayer de savoir comment nous allons pour les bousculer. Ils usent d'un pressing intensif, ils doivent être parmi les meilleurs du championnat dans ce domaine. Cela leur permet de récupérer le ballon assez haut, mais ils laissent aussi des espaces dans leur dos, a-t-il observé. On a travaillé autour de ça. Lorsqu'ils sont sur une phase offensive placée, ils ont des difficultés à se coordonner pour gérer la profondeur, c'est un autre point qu'on a abordé. De toute façon, c'est le lot de beaucoup d'équipes aujourd'hui, et je pense qu'on en fait partie d'ailleurs. Charge à nous d'être plus performants."

Si c'est le cas, les hommes de Didier Digard pourraient bien être une nouvelle victime de l'Olympique lyonnais. Mais la méfiance et la prudence sont de rigueur, car ce club nous a souvent appris à ne pas nous enflammer après un enchaînement de victoires. C'est dans ce type de rencontre que l'on pourra aussi constater de ses progrès.