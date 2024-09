OL : Caqueret estime "primordiale" la concurrence au milieu

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En dessous depuis le début de la saison, Maxence Caqueret est conscient de ses difficultés. Le milieu de l’OL sait qu’il va devoir rapidement remonter la pente avec la concurrence qui s’est installée.

Le discours est forcément policé, un brin communicant, mais il a le mérite d’être là et d’avoir une certaine lucidité sur la question. Après le match à Lens, Maxence Caqueret a fait face à un flot de critiques suite à sa prestation dans le nord de la France. S’il n’a pas été étincelant contre les Sang et Or, c’est avant tout le début de saison général de l’ancien international Espoir qui est pointé du doigt. Entre pertes de balle excessives et rendement en dedans, Caqueret est dans le creux de la vague. Il ne s’en cache pas d’ailleurs. "Mon début de saison n’est pas très bon. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Par rapport à ma fin de saison dernière, ce n’est pas le même niveau, j’aspire à être plus impactant dans cette équipe et ce milieu. Je bosse tous les jours pour m’améliorer."

"Ça nous pousse à donner le meilleur"

Ayant enchaîné plus de 50 titularisations de suite, le milieu de l’OL reste intouchable malgré son rendement. Si certains appellent à du changement dans l’entrejeu, Pierre Sage maintient sa confiance en Maxence Caqueret. Pour combien de temps encore ? Ces dernières semaines, Orel Mangala est certes parti, mais Tanner Tessmann et Jordan Veretout sont venus renforcer les rangs lyonnais.

Dans un rôle presque similaire, l’ancien Marseillais représente une menace pour Caqueret, même si ce dernier ne voit que du positif pour son évolution. "La concurrence est primordiale pour une équipe, pour les joueurs. Une concurrence fait en sorte que les joueurs soient meilleurs parce que ça les aide à se surpasser de jour en jour. Le fait qu’on soit nombreux au milieu est vraiment un plus pour l’équipe parce qu’on aura beaucoup de matchs cette saison et ça va nous pousser à donner le meilleur."

Brillant lors des six derniers mois de la saison dernière, Maxence Caqueret n’a pas encore trouvé la bonne carburation. Quoi de mieux qu’un choc contre l’OM pour relancer la machine ?