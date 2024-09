Mercato : Mangala poussé de force de l’OL vers Everton ?

Prêté pour une saison à Everton, Orel Mangala aurait pu ne pas retrouver la Premier League. Le milieu belge avait trouvé un accord avec la Fiorentina avant que John Textor ne fasse pression.

Six petits mois et puis s’en vont. L’histoire entre l’OL et Orel Mangala n’est définitivement pas terminée, mais le milieu belge n’a pas fait de vieux os dans la capitale des Gaules. Après des premiers pas intéressants, une blessure a stoppé net le Diable Rouge qui n’a depuis pas eu les faveurs de Pierre Sage. En toute fin de mercato, Mangala a donc pris la direction d’Everton dans le cadre d’un prêt sec. Néanmoins, ce retour en Premier League, six mois seulement après son départ de Nottingham Forest, aurait dû ne jamais intervenir si les désirs du joueur avaient été respectés.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Giovanni Bia, intermédiaire dans les discussions avec la Fiorentina. "Avec Pradè et Goretti (directeur sportif et directeur technique de la Fiorentina, ndlr), j'avais mis sur pied l'opération et les demandes de Lyon ont changé, a noté l’ancien Stéphanois sur TuttoMercatoWeb. Lyon était ouvert à un prêt payant avec option d'achat. Mais le président a ensuite décidé de l'envoyer à Everton et tout a capoté quand on semblait se diriger vers une option d'achat. Les montants du prêt avec option d'achat atteignaient au total les 25-30 millions d'euros. Mangala était quasiment parti pour Florence, mais ensuite tout s'est effondré."

Seulement 26 minutes de jeu en Premier League

En pole pour racheter Everton, John Textor aurait donc usé de son pouvoir de persuasion pour convaincre Mangala de rejoindre les Toffees plutôt que la Viola. Ce n’est pas forcément une surprise puisque les médias britanniques avaient déjà sous-entendu que le propriétaire américain avait donné sa parole au club de Liverpool pour voir le milieu débarquer. Depuis son arrivée dans le nord de l’Angleterre, Orel Mangala a disputé seulement 26 minutes en championnat et 90 en coupe.