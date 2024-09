OL - OM : Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet

Comme face à Lens, Pierre Sage n’aura que l’embarras du choix pour OL - OM. Tous ses joueurs sont à disposition pour le choc des Olympiques dimanche soir (20h45).

Un problème de riches, pourrait-on dire. Il n’a pas fallu attendre la fin du mercato pour savoir que l’effectif de l’OL affichait un peu trop complet. Le club s’est certes délesté de quelques joueurs comme Dejan Lovren mais Pierre Sage doit malgré tout gérer un groupe pléthorique. Et quand tout roule du côté des blessures et des suspensions, l’entraîneur lyonnais doit faire des choix. Il en a déjà fait contre Lens et devra encore en faire contre l’OM, dimanche soir (20h45). Ce vendredi, ils étaient tous sur le pont pour l’entraînement du jour.

Zaha retenu ou toujours en progression physique ?

Vingt-quatre joueurs de champ et quatre gardiens, soit le groupe de l'OL au complet. Il y aura donc sept joueurs à laisser sur le carreau. La semaine dernière, Pierre Sage avait laissé Rayan Cherki, pour des raisons contractuelles, Wilfried Zaha, en méforme physique, Paul Akouokou, Enzo Molebé, Anthony Lopes, Saël Kumbedi et Mahamadou Diawara. Il y a peu de chance que ce groupe laissé de côté ne soit pas le même dans les prochaines heures même si une première de Zaha n’est pas à exclure pour cet Olympico.

Le groupe présent : Bengui, Descamps, Lopes, Perri - Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Akouokou, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Matic, Tessman, Tolisso, Veretout - Benrahma, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebé, Orban, Nuamah, Zaha