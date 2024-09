Non-retenues pour le déplacement à Fleury, Wendie Renard, Ada Hegerberg et Amel Majri continuent leur montée en puissance physique. Les trois joueuses de l’OL se sont entraînées individuellement ce vendredi à Décines.

Leur absence durant toute la préparation et pour la première journée de Première Ligue a forcément soulevé des questions et des interrogations. Avec aucune minute jouée lors des trois amicaux, Wendie Renard, Ada Hegerberg et Amel Majri ont avant tout brillé par leur absence. Mais que les supporters se rassurent, le retour ne devrait plus tarder. Joe Montemurro avait d’ailleurs laissé sous-entendre que les trois joueuses pouvaient être disponibles pour le déplacement de l’OL à Fleury, mais il semblerait que cette première journée de championnat soit arrivée un peu trop vite. Qu’en sera-t-il pour la réception de Strasbourg vendredi prochain au GOLTC ?

Un retour au compte-goutte dans les semaines à venir

Un peu de patience pour le savoir encore, mais une chose est sûre, les trois joueuses ne se limitent pas à du travail en salle. Pendant que leurs coéquipières se préparent à affronter Fleury en Île-de-France, les deux internationales française et Hegerberg ont profité du soleil de Décines. Elles ont effectué une séance individualisée en compagnie du préparateur physique Rémi Pullara, comme capté par les images d'Olympique-et-Lyonnais. Des exercices de répétition avec ballon et l’espoir de voir le groupe de l’OL être rapidement au complet, même si Selma Bacha fait toujours défaut. Mais là encore, Montemurro s’est voulu rassurant.