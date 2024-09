L’OL et Sage voués à jouer contre-nature ?

Pierre Sage, entraineur de l’OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

La prestation à Lens dimanche a été la plus aboutie depuis le début de la saison. Une bonne nouvelle avant de recevoir l’OM, même si Pierre Sage doit se renier.

Tous sont unanimes pour le dire : en ramenant un point (0-0) de Lens dimanche soir, l’OL a certainement montré son visage le plus séduisant depuis le début de la saison. Ça ne fait qu’un point à l’issue des 90 minutes, mais il n’est jamais aisé d’aller se frotter aux Sang et Or dans leur antre. À tête reposée, Pierre Sage a confirmé que la prestation de ses joueurs était clairement un point positif dans la montée en puissance et que la solidité défensive avait fait plaisir à voir.

Comme face à Strasbourg, l’entraîneur lyonnais avait décidé de repartir avec une défense à trois (ou à cinq suivant le contexte du match) afin de chasser au plus loin les démons du début de saison. Avec un premier clean-sheet, la mission a été réussie et les Lyonnais ne pouvaient que s’en féliciter. À l’heure de recevoir l’OM au Parc OL dimanche soir (20h45), cette rencontre terminée sans prendre le moindre but dans le nord de la France ne pouvait pas mieux tomber.

Un secteur qui va mieux, un autre qui redevient défaillant

Malheureusement, tout ne peut pas être tout rose et dans le mal lyonnais qui ronge ce groupe depuis plusieurs mois, l’OL a très souvent du mal à allier l'efficacité défensive à celle offensive. Contre Strasbourg, il y a eu quatre buts marqués, mais trois encaissés. À Lens, ce fut l’exact opposé. Quand Pierre Sage colmate un secteur, le problème se déplace ailleurs. Imperméable dans sa surface, la formation lyonnaise a eu du mal dans celle des Lensois. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu les munitions, à l’image des deux buts refusés à Gift Orban. Mais avec seulement trois tirs tentés en deuxième période, on a vite compris que l’OL allait la jouer petit bras et l’entrée tardive de Malick Fofana notamment est allée en ce sens.

Comme dit en début de semaine, Pierre Sage est-il voué à être pragmatique à défaut de mieux ? La trajectoire prise par ce début de saison a poussé le coach à revoir ses principes et spécialement sa philosophie basée sur le 4-3-3. Cela rappelle l’urgence des points de la saison dernière et une période où le style de jeu proposé avait laissé place aux mathématiques et à cette volonté de se sauver le plus tôt possible. Personne n’en avait voulu au coach, d’autant plus que les scénarios de plusieurs matchs avaient fait chavirer à plus d’une reprise le public du Parc OL. À quoi s’attendre dimanche contre l’OM ?

Sage "n'a pas l'effectif pour ses idées"

Après Lens, la venue du club marseillais représente la deuxième grosse échéance de ce mois de septembre. Les Phocéens proposent un jeu pour le moins huilé à défaut d’être complètement léché et la patte Roberto De Zerbi n’a pas mis longtemps à prendre, de quoi rendre certains supporters lyonnais jaloux. En l’espace de quatre matchs, le technicien italien a imposé ses idées quand Pierre Sage doit encore bricoler à droite, à gauche pour tenir le navire hors de l’eau.

L’OL est-il voué à devoir s’ajuster aux gros à défaut d’imposer sa loi ? "On connait le style de Marseille, il est bien défini. On sait qu’ils repartent beaucoup de derrière, que ce sera beaucoup de jeu en mouvement, de position. Soit, tu les attrapes à la gorge avec un pressing en un contre un et là, tactiquement, il va falloir être bon pour ne pas voir le premier rideau être passé trop facilement. Soit, être plus prudent à la relance avec un bloc plus bas", a noté Enzo Reale sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. La saison passée, l’urgence de points avait obligé Pierre Sage à avant tout s’adapter à la stratégie adverse.

On pensait que l’été lui aurait permis d’imposer ses idées. Force est de constater que l’entraîneur lyonnais "n’a pas l’effectif pour imposer son style pour le moment notamment au milieu", selon Nicolas Puydebois. Et donc voué à renier ses principes sur l’autel des points ? C’est malheureusement ce qui guette l’OL face aux gros poissons de la Ligue 1… Pas vraiment la philosophie d'une formation censée jouer le titre d'après son président, et encore plus quand le choc se joue à la maison.