OL : un 3-5-2 pour être solide, à défaut d'autre chose ?

A Lens (0-0), l'OL s'est montré très solide défensivement dans son 3-5-2. Un schéma qui demandera tout de même des ajustements, s'il est conservé, pour plus peser offensivement.

Deux matchs en 3-5-2 pour deux scénarios et deux rendus dissemblables. Entre le 4-3 contre Strasbourg et le 0-0 à Lens, c'est le jour et la nuit, pourtant, l'Olympique lyonnais s'est présenté à Bollaert avec les mêmes hommes ou presque. Seul Gift Orban remplaçait Georges Mikautadze en pointe. Le visage du groupe de Pierre Sage a été bien différent, à la fois plus solide, mais aussi moins impactant offensivement.

Pour l'expliquer, il faut certainement se tourner vers l'adversaire, puisque les Sang et Or forment un bloc bien plus difficile à contourner que les Strasbourgeois. Du côté rhodanien, il y a également eu bien moins d'erreurs offrant des situations aux hommes de Will Still. Une composition, deux styles donc, et surtout une interrogation. Comment parvenir à faire mieux des deux côtés du terrain en même temps avec ce dispositif ?

Un effectif pas vraiment taillé pour le 3-5-2

Il n'est pas dit que cette tactique survive dans le temps au vu de l'effectif (beaucoup d'éléments offensifs, peu de centraux derrière), mais en attendant, c'est cette question qui anime les débats. "L'OL est allé à Lens pour ne pas perdre. Il cherchait cette solidité. C'est le schéma qui veut ça, le 3-5-2, pour consolider sa base défensive. Il a voulu cadenasser le milieu en étant en surnombre, ce qui normalement doit amener de la maîtrise lorsque tu as le ballon", a développé Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones.

On le sait, Pierre Sage est plutôt un adepte du 4-3-3, mais pour l'heure, il ne trouve visiblement pas la formule avec ce système. Alors il se rassure, d'autant plus que le calendrier ne lui a pas vraiment fait de cadeau jusqu'ici. "Tu es moins exposé aux transitions. Les Lensois avaient peu de profondeur à exploiter, ce qui leur a compliqué la tâche car ils sont moins à l'aise sur les attaques placées. C'est un schéma défensif, même si tu peux le transformer pour le rendre un peu plus offensif. Mais dimanche, ce n'était pas le cas, j'ai senti un peu de crainte chez les Lyonnais, a observé Enzo Reale, joueur du Goal FC. Pour moi, le round d'observation a duré trop longtemps."

Jouer avec les profils des joueurs

S'il persiste dans cette voie, l'entraîneur lyonnais devra tout de même trouver le moyen de rendre son équipe plus dangereuse, et pour cela, il y a sûrement des ajustements à faire dans le 11 de départ. "Ce que je ne comprends pas, c'est que la composition est faite pour défendre, mais il n'y a pas les profils pour jouer les contre-attaques, comme Ernest Nuamah ou Malick Fofana, qui ont plus de volume de course, a indiqué le footballeur passé par l'OL de 1999 à 2012. Et il faut en faire du chemin quand tu joues aussi bas. J'ai trouvé que le lien entre les phases défensives et offensives n'avait pas bien été identifié."

Il poursuit "Il faudrait d'autres profils qui soient capables de faire des courses et de combiner avec les attaquants. Mais en 3-5-2, soit tu mets des ailiers pistons, soit des latéraux. De ce choix dépend la suite", a-t-il détaillé. Nicolas Puydebois voit lui d'autres modifications possibles. "Abner se projette bien. Pour moi, c'est plutôt sur le côté droit qu'il faudrait changer car on a manqué de profondeur sur cette aile. Même le milieu peut être différent, par exemple avec deux sentinelles et un meneur de jeu, a-t-il proposé. Tout dépend de ce que tu veux. Là, on a vu que le projet était défensif."

Veretout, Zaha, dans quel système les intégrer ?

Avec les montées en puissance sur le plan physique de Jordan Veretout et Wilfried Zaha, arrivés récemment, le dispositif pourrait évoluer dans les semaines à venir. En tout cas, Pierre Sage ne semble pas focalisé là-dessus. "Honnêtement, je ne sais pas si c'est la fin du mercato et le passage au 3-5-2. Je pense que c'est notre premier succès qui a donné de la confiance à l'équipe. Et forcément, on relie cette victoire à la façon dont on l'a construite. Donc, le système retrouve de la valeur. Mais il dépend essentiellement de la manière dont on veut affronter l'adversaire et de l'état de forme des joueurs du moment, a-t-il justifié. On avait beaucoup de footballeurs en sélection. Et on a essayé de préparer cette affiche avec ceux qui ne l'étaient pas."

Avec ce discours, on comprend que rien n'est figé dans le marbre. Le coach jurassien attend vraisemblablement d'avoir l'ensemble de son groupe à 100% pour installer une tactique, même si cela ne l'empêche pas de travailler ces schémas la semaine. En attendant, l'Olympique lyonnais a besoin de prendre des points, et ce, dès dimanche face à Marseille. Pour ce choc, le 3-5-2 est-il plus adéquat que le 4-3-3 ? Ce sera au staff de trancher.