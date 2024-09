Médias : Clément Grenier (ex-OL) devient consultant sur Canal +

Clément Grenier à l’entraînement de l’OL en 2015 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Aujourd'hui sans club, Clément Grenier va se prêter à l'exercice de consultant. Il officiera sur Canal +, notamment pour la Ligue des champions.

Il ne fait pas une croix sur sa carrière, mais il tente une autre expérience. A 33 ans, Clément Grenier s'apprête à se lancer dans un tout nouveau rôle de consultant pour les soirées européennes. Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal +, a annoncé la nouvelle ce matin sur Europe 1. Le milieu de terrain commencera dès jeudi avec la rencontre entre Brest - Sturm Graz. Il sera aux commentaires avec le journaliste David Berger pour cette première affiche des Brestois en Ligue des champions.

Il devrait aussi intervenir en plateau

Il reviendra sur la chaîne cryptée pour d'autres matchs, et il devrait également apparaître à quelques reprises en plateau. Mais l'ancien international français (cinq capes), n'a pas pour autant dit adieu à son activité de footballeur professionnel. Actuellement sans club, il attend de trouver le bon projet après la fin de son aventure au Racing Santander cet été.

Clément Grenier, formé à l'OL, où il a évolué de 2009 à 2017 avec les professionnels, est aussi passé par l'AS Roma, Guingamp, Rennes et Majorque. On se souvient qu'il était aussi revenu s'entraîner avec la réserve pendant quelques semaines entre fin 2021 et début 2022, avant de rallier l'Espagne.