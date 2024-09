OL : Pierre Sage "souhaite le meilleur" à Dejan Lovren

Dejan Lovren et Adrien Hunou lors d’Angers – OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Lundi, Dejan Lovren a officiellement quitté l'OL. Pierre Sage a rendu hommage au défenseur central, qu'il aura très peu utilisé.

Son départ était attendu depuis plusieurs jours. Au sortir du week-end, l'Olympique lyonnais a officialisé la nouvelle lundi, celle de l'arrivée de Dejan Lovren au PAOK Salonique. Il restait un an de contrat au Croate, qui s'est entendu avec le club pour être libéré et ainsi pouvoir rejoindre la Grèce. Suite à cette annonce, Pierre Sage a tenu à saluer le joueur de 35 ans, qui était jusqu'ici mis au placard.

"Il nous a souhaité une bonne saison"

Sur le plateau d'OL Play, le coach rhodanien n'a pas caché "sa fierté d'avoir entraîné un champion comme lui". "La première fois que je l’ai rencontré, c’était en 2012, j’étais à Bourg-Péronnas. Il revenait de blessure et avait marqué de la tête avec la réserve. Il nous a montré que c’était vraiment quelqu’un de bien. Avant de partir, il a réuni tout le monde pour souhaiter une bonne saison et dire qu’il les garderait dans son cœur, a raconté le Jurassien. C’est important de le signaler et on lui souhaite le meilleur."

Pour rappel, Lovren a eu très peu de temps de jeu sous Pierre Sage. Titulaire pendant les cinq premiers matchs de Ligue 1 de son mandat, le défenseur central a ensuite perdu sa place, ne jouant plus à partir du 26 janvier (défaite 3-2 face à Rennes). Cet été, il avait été placé dans le "loft", en attendant qu'il trouve une porte de sortie. Ce qu'il a finalement réussi à faire en ce mois de septembre.