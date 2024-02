Matchs joués avec l'OL : Maxence Caqueret égale Clément Grenier

Maxence Caqueret (OL) et Modibo Sagnan (Montpellier) (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Dimanche à Montpellier, Maxence Caqueret a joué sa 154e rencontre avec l'OL, égalant de fait un autre milieu de terrain, Clément Grenier.

Il a choisi le meilleur moment pour inscrire son septième but avec l'OL. Dimanche contre Montpellier, Maxence Caqueret a armé une frappe du pied gauche, un tir venu se loger sous la barre de Benjamin Lecomte et qui a donné la victoire à son équipe (1-2). Voilà une belle manière de fêter sa 154e partie avec son club formateur. Une action rappelant surtout un certain Clément Grenier, qui lui aussi, après un corner mal repoussé par les Héraultais, avait offert le succès aux Lyonnais à la Mosson sur le même score en 2013.

La comparaison a d'autant plus de sens que lors de cette affiche, le milieu de terrain de bientôt 24 ans (il les aura le 15 février) a égalé le nombre de matchs disputés par son ainé avec les septuples champions de France. Cinq ans après ses débuts professionnels, Caqueret est bien parti pour progresser encore dans ce classement des capes avec l'OL.

Il pourrait atteindre les 170 matchs à la fin de la saison

Actuellement 76e, il pourrait d'ici à la fin de la saison, suivant sa présence ou non et le parcours de l'Olympique lyonnais en Coupe de France, jouer 16 rencontres supplémentaires, et donc rejoindre Samuel Umtiti, Jérémy Bréchet, Mahamadou Diarra et Franck Gava (170) à la 60e place.

A noter que l'ancien international Espoirs est sous contrat avec le club jusqu'en 2027, et ainsi susceptible d'améliorer sensiblement ce total.