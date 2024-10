Les Lyon 1950 fêteront leurs 15 ans pour OL - Auxerre

Les supporters de Lyon 1950 lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Après les 35 ans des Bad Gones il y a deux saisons, l’autre gros groupe de supporters de l’OL, les Lyon 1950, fêtent leur anniversaire. Les 15 ans d’existence auront lieu le 27 octobre prochain contre Auxerre.

Depuis le début de la saison, ils ont commencé les festivités avec plusieurs tifos lors de trois réceptions au Parc OL en Ligue 1. Ils n’ont pas pu fêter le retour de la Coupe d’Europe jeudi soir contre l’Olympiakos à cause des sanctions. Toutefois, les Lyon 1950 comptent bien remédier à ça lors de la venue de Besiktas le 24 octobre prochain. La venue des Turcs, qui ne rappellent pas forcément des bons souvenirs dans l’enceinte décinoise, devrait permettre une répétition grandeur nature pour le groupe de supporters du Virage Sud. Trois jours plus tard, l’OL sera de retour à Décines pour affronter Auxerre et ce rendez-vous de la 9e journée de Ligue 1 sera spécial.

Deux matchs à domicile avant cet anniversaire

Cette saison 2024-2025 marque les quinze ans de la création du groupe et des festivités seront organisées tout au long de la saison. Seulement, la venue de l’AJA sera le rendez-vous "officiel" de cet anniversaire. Les Lyon 1950 ont en effet annoncé sur leurs réseaux que OL - Auxerre sera le "match des 15 ans", le 27 octobre prochain à 15h. Des informations sur les festivités devraient parvenir aux supporters dans les semaines à venir. Avant ça, deux matchs se disputeront au Parc OL. Contre Nantes, le 6 octobre et donc Besiktas le 24 de ce même mois.