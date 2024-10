Buteur et passeur décisif dimanche, Sinaly Diomandé a parfaitement fêté son retour au Parc OL avec Auxerre. Le défenseur perpétue la tradition de ces anciens Lyonnais buteurs en retrouvant l’OL.

C’est à se demander s’il n’y avait pas un besoin d’extérioriser toute la frustration des derniers mois. Ayant pourtant passé plusieurs années à l’OL, Sinaly Diomandé ne s’est pas gêné pour fêter l’égalisation d’Auxerre dimanche à Décines. En échappant au marquage de Jordan Veretout, le défenseur a placé un coup de tête que Lucas Perri n’a pas qu’effleurer et remis les deux équipes à égalité. Si l’on pouvait s’attendre à voir l’Ivoirien faire preuve de respect envers son ancien club, c’est en glissant sur les genoux qu’il a célébré son deuxième but sous les couleurs de l’AJA.

Une attitude revancharde ? Après la rencontre, Pierre Sage ne lui en tenait pas rigueur, comprenant même son ancien joueur, à qui il n’avait accordé aucune minute entre sa prise en main en novembre dernier et le départ de Diomandé courant août. "Je pense qu’il devait être un peu revanchard et c’est normal après ce qu’il s’est passé pour lui avant qu’il parte ou même depuis que j’ai repris l’équipe. Je ne pense pas que ce soit le but de sa vie, mais il marque et une frappe qui doit partir en touche et qui finit en but sur le deuxième. C’est une belle histoire pour lui, malheureusement. Mais, je ne lui souhaite que de bonnes choses."

Du loft à bourreau de l'OL

En trouvant la faille juste après le retour des vestiaires sur un centre de Gaëtan Perrin, Sinaly Diomandé a perpétué une tradition qui ne semble pas se perdre avec l’OL. Il est devenu le 57e joueur passé entre Rhône et Saône à marquer contre le club lyonnais. En plus de ce but, l’Ivoirien ne s’est pas arrêté en si bon chemin, même s’il ne l’a pas forcément fait exprès. Mais sa frappe complètement dévissée s’est finalement transformée en passe décisive avec la déviation chanceuse de Traoré qui a pris à contre-pied Lucas Perri.